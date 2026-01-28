Lontani i tempi in cui veniva pagato 45 milioni dal club inglese per prelevarlo dal Porto...

Federico Grimaldi 28 gennaio 2026 (modifica il 28 gennaio 2026 | 16:32)

Considerato dagli addetti ai lavori come uno dei prospetti più importanti del calcio francese, Eliaquim Mangala - all'età di 34 anni - non ha rispettato le attese. Ora lo aspetta una nuova avventura, in Bolivia: il difensore ha firmato un contratto con l'Oriente Petrolero. Una scelta comprensibile, dettata più dal fattore anagrafico. Mangala è stato un giramondo: è passato dal Portogallo alla Spagna, fino all'exploit al Manchester City. Proprio dall'esperienza con i Citizens, è iniziato il vero declino del francese: prestiti al Valencia ed Everton, per poi finire al Saint-Etienne e scendere sempre di più di categoria. Ora una nuova opportunità lo aspetta, con la sensazione che i fasti dei tempi migliori, siano passati.

Mangala, l'ultima esperienza all'Estoril: ora è pronto ad una nuova avventura — Dieci anni fa, molte squadre si sono messe in prima fila davanti alle casse del Porto, per prenderlo e farlo diventare un perno difensivo della propria squadra. Il rendimento di Mangala con i portoghesi aveva fatto incrementare il suo prezzo fino a 45 milioni: cifra, con la quale il City si era assicurato un giocatore di assoluto livello. Poi, una condizione fisica precaria e un rendimento altalenante, hanno fatto sì che la sua esperienza terminasse in poco tempo. La fermezza, la tranquillità e la qualità degli anni a Porto, erano solo un ricordo per lui: Mangala non è più riuscito a trovare se stesso.

L'ultima esperienza, dal Portogallo al Portogallo, lo ha portato a firmare per l'Estoril: 9 presenze e solo 4 da titolare. L'ultima partita, a maggio del 2025. Nulla è perduto: Mangala ha ancora voglia di giocare e di divertirsi. Da qui, la scelta di accettare un'esperienza singolare, ma che sicuramente gli darà modo di assaporare ancora quel brivido nello scendere in campo: l'Oriente Petrolero. La squadra boliviana ha creduto in lui, ed ora Mangala dovrà fare in modo di non sprecare, quella che sarà - con molta probabilità - la sua ultima occasione.