Manolas, che show: segna 5 gol all’esordio con il Pannaxiakos

È cominciata nel migliore dei modi la nuova avventura di Kostas Manolas con i greci del Pannaxiakos . La vecchia conoscenza del calcio italiano, ex difensore di Roma, Napoli e Salernitana , ha deciso di trascorrere gli ultimi anni in campo nel campionato dilettantistico greco, tornando a vestire la maglia della società per cui mosse i primi passi nel mondo calcistico. Un ritorno dal sapore romantico, una storia come poche, che oggi si è arricchita di un esordio tutt'altro che banale.

In un ruolo assolutamente inedito, Manolas ha reso subito evidente l'enorme gap esistente con i compagni di squadra e con il resto dei giocatori dilettanti. Il difensore, o forse potremmo dire ex difensore, è stato infatti assoluto protagonista del match con ben 5 gol segnati in appena 34 minuti di gioco. Il greco è stato poi sostituito per lasciar spazio agli altri compagni in una gara senza storia, terminata con il risultato finale di 12 a 1.