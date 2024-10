Manolas torna in campo, ufficiale la firma con il club della sua città natale

L'ex Roma e Napoli, Kostas Manolas, dopo un periodo da svincolato, tornerà in campo vestendo la maglia del club della sua città natale, il Pannaxiakos (terza divisione greca)

Sergio Pace Redattore 17 ottobre 2024 (modifica il 17 ottobre 2024 | 12:46)

Ritorno in campo per Konstantinos Manolas. L'ex difensore di Roma e Napoli è tornato in Grecia per firmare con il Pannaxiakos, club di Nasso militante in terza divisione greca. Un ritorno alle origini per il 33enne esperto difensore (42 presenze e un gol con la Grecia), visto che è nato proprio nella più grande delle isole Cicladi e dove ha mosso i primi passi da calciatore.

Manolas, infatti, è cresciuto nelle giovanili del Pannaxiakos dal 2003 al 2007. Un vero e proprio atto d'amore quello di Manolas verso un club che ha rappresentato sempre la sua casa. E così il classe '91 può tornare in campo per assaporare l'atmosfera e le belle sensazioni che il terreno di gioco regala ad ogni sfida.

Manolas torna al Pannaxiakos, club in cui è cresciuto — Manolas ha giocato con la Salernitana da febbraio 2024 sino al termine della stagione. Con il club campano ha racimolato 8 presenze, di cui 6 partendo dal primo minuto, in Serie A. Con la Roma ha collezionato 206 presenze mettendo a segno 8 reti e fornendo 6 assist.

Manolas ha vestito la maglia del Napoli in 75 occasioni, con 4 reti e un assist come bottino personale. Con l'Olympiacos, club in cui ha militato in due parentesi (dal 2012 al 2014 e poi sei mesi nel 2022), ha messo assieme 96 presenze con 6 reti realizzate e 2 assist confezionati.

Manolas ha deciso di legarsi al suo club del cuore, lì dove tutto è iniziato. Il difensore in questa stagione vestirà la maglia del Pannaxiakos. Ecco il comunicato ufficiale del club greco: "Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo e la grande famiglia del Pannaxiakos Sports Club, con grande gioia, emozione e orgoglio, annunciano l'arrivo del calciatore internazionale Kostas Manolas. Il difensore ha indossato la maglia di AEK Atene, Olympiacos, Roma, Napoli e ha onorato la maglia della Nazionale Greca. Difensore centrale greco ammirato in giro per l'Europa, rafforzerà il Pannaxiakos in campionato. Benvenuto Kostas".