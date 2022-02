L’Olympiacos accusa l’AEK dopo il derby di Atene: “Non era fallo di Manolas…”

L'AEK aveva contestato il gol della vittoria dell'Olympiacos nel derby ma a ben guardare...

Secondo l'AEK c'era un mani di Manolas, ex Roma e Napoli tornato all'Olympiacos, prima che la palla arrivi a M'Vila per la rete dell'1-0. I fermo immagine sembrano però dimostrare che in realtà il braccio di Manolas era rivolto all'indietro, ma che poi la palla di braccio l'abbia toccata Mitoglou, 22enne difensore dell'AEK. Quindi a quanto pare non un gol da annullare, ma un gol buono arrivato dopo un fallo da rigore dell'AEK...