Il cileno festeggia il record di presenze con una bella vittoria sull'Osasuna. Per L'Ingegnere sono 264 panchine con i biancoverdi: nessuno come lui

Mattia Celio Redattore 29 settembre - 11:22

Non c'era modo migliore per celebrare il record con più presenze sulla panchina del Betis Siviglia, ovvero con una vittoria. Manuel Pellegriniieri ha scritto la storia del club andaluso. Per il tecnico cilena si è trattato, infatti, della panchina numero 264 da quando allena i biancoverdi. Nessuno come lui. Inoltre, con la vittoria sull'Osasuna il Betis sale a quota 12 punti a meno uno dal quarto posto occupato dalla sorpresa Elche.

Manuel Pellegrini, nessuno come lui: il cileno è il miglior allenatore nella storia del Betis per presenze — Manuel Pellegrini entra ufficialmente nella storia del Betis Siviglia. O meglio, ancora di più. Con la partita di ieri sera contro l'Osasuna, vinta 2-0, il cilena ha raggiunto la panchina numero 264 diventando così l'allenatore con più presenze nella storia degli andalusi. Arrivato nell'estate del 2020, i biancoverdi ha raggiunto traguardi storici, come la qualificazione alle coppe europee per cinque anni di fila (4 in Europa League e una in Conference), la finale della scorsa stagione, poi persa con il Chelsea, e soprattutto la vittoria della Copa del Rey 2022 dopo 17 anni di digiuno.

"Gestire 264 partite in una squadra popolare e appassionata come il Betis non è facile - ha dichiarato L'Ingegnere in nella conferenza stampa post partita - Molto orgoglioso di averlo raggiunto, contento dell'affetto che le persone mi dimostrano. Sono volati, sono stati sei anni spettacolari sotto ogni punto di vista, sportivi, culturali, sociali, felicissimi". Un piccolo sguardo anche al futuro: "Continueremo a lavorare con la stessa dedizione e dedizione come se avessi un contratto per altri cinque anni".

Grazie al successo sull'Osasuna, il Betis raggiunge l'Atletico Madrid a 12 punti e si avvicina all'Elche al quarto posto: "La squadra è solida, impegnata ad andare di pari passo in tutte le competizioni, abbiamo fatto dei cambiamenti e giovedì li faremo di nuovo". Il Betis tornerà in campo giovedì 2 ottobre contro il Ludogorets nella sfida valida per la seconda giornata di Europa League.