Il tecnico ha detto la sua sul suo futuro in questa lunga esperienza con il club andaluso lasciando aperta la porta di un cambiamento e intimando il club a una decisione rapida a riguardo

Giorgio Trobbiani 25 settembre - 12:00

Manuel Pellegriniè senza dubbio l'allenatore più esperto della Liga, portando avanti le ambizioni del Betis.L'ingegnere, come viene chiamato ormai da decenni, ha gestito squadre di altissimo livello dal Real Madrid, il primo della nuova era Florentino Perez al Manchester City degli emiri. Un tecnico di carattere e di esperienza che, oggi al Betis, vuole saperne di più sul suo futuro sulla panchina del club andaluso.

Betis, le parole di Pellegrini dopo il Nottingham — Manuel Pellegrini, dopo il pirotecnico pareggio in Europa League contro il Nottingham Forest, ha commentato così l'esordio della sua squadra in questa stagione continentale dopo la finale di Conference persa contro il Chelsea: "Il primo tempo si potrebbe dividere in due spezzoni in base al nostro rendimento. Uno buono finché non abbiamo segnato, poi ci siamo ritirati e abbiamo lasciato che prendessero l'iniziativa. Hanno avuto occasioni nitide e hanno ribaltato il risultato. In seguito, abbiamo giocato un secondo tempo molto completo, in cui ci è mancata la creatività per creare più occasioni contro la squadra più forte del girone unico di Europa League".

Lo sfogo sul futuro e la raccomandazione alla società — Pellegrini, poi, ha parlato proprio del suo futuro, della questione rinnovo e non solo: "È il mio sesto anno e non è un argomento di cui devo parlare. Prima viene chiarito, meglio è, se uno rimane o no. È una conversazione che faremo al momento giusto e prima lo faremo, meglio è. Non potrei vivere meglio con tifosi come quelli che ha il Betis, ma è importante sapere cosa riserva il futuro sia per il club che per me".

Pellegrini ha poi aggiunto: "È importante conoscere il futuro per evitare speculazioni o avere queste domande costantemente. Non risolverò la questione da solo, ma prima sappiamo come sarà il futuro, meglio è. Non dipende solo dal club se vuole aspettare o meno. Dobbiamo parlare con i dirigenti per capire qual è la strada migliore per loro e per me".