Marc Guehi è senza dubbio uno degli uomini del momento in Inghilterra. Il difensore inglese, cresciuto nel Chelsea e poi consacrato al Crystal Palace, è al centro di una lunga trattativa con il Liverpool, che sta provando in tutti i modi a portarlo al servizio di Arne Slot. Sebbene il 25enne abbia dato la sua disponibilità al trasferimento, il club non la pensa alla stessa maniera, a maggior ragione dopo la cessione di Eberechi Eze all'Arsenal.