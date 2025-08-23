Marc Guehi è senza dubbio uno degli uomini del momento in Inghilterra. Il difensore inglese, cresciuto nel Chelsea e poi consacrato al Crystal Palace, è al centro di una lunga trattativa con il Liverpool, che sta provando in tutti i modi a portarlo al servizio di Arne Slot. Sebbene il 25enne abbia dato la sua disponibilità al trasferimento, il club non la pensa alla stessa maniera, a maggior ragione dopo la cessione di Eberechi Eze all'Arsenal.
Il difensore del Crystal Palace si è raccontato in una lunga intervista rilasciata alla BBC, parlando tra le altre cose anche di un suo grande hobby oltre il calcio
Nelle scorse ore, proprio Guehi è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata alla BBC in cui si è raccontato a cuore aperto, divagando tra calcio, famiglia, ricordi di infanzia e hobby. Tra questi, ci sono la musica, la lettura, il cinema... ma anche il wrestling.
