Maresca: “Partita equilibrata, decisa da un dettaglio”

Il tecnico dei Blues analizza la sconfitta della sua squadra, sottolineando le pesanti assenze in attacco e dicendosi fiducioso per la corsa Champions.

Enzo Maresca ha commentato la sconfitta del suo contro l’Arsenal, sottolineando come la partita sia stata molto equilibrata e decisa da un episodio. A fare la differenza è stata una rete di Mikel Merino su calcio d’angolo, l’unico vero squillo in una gara con poche occasioni da entrambe le parti.

Il Chelsea ha dovuto fare a meno di tre pedine fondamentali in fase offensiva: Nicolas Jackson, Noni Madueke e Cole Palmer. La loro assenza ha inevitabilmente influenzato il gioco dei Blues, rendendo più difficile trovare la via del gol.

" I tre giocatori con più gol per noi non erano in campo oggi ", ha spiegato l’allenatore italiano. "È normale avere qualche difficoltà offensiva, anche se fino a oggi siamo il terzo miglior attacco del campionato. Questo significa che stiamo facendo bene, ma con loro potremmo fare ancora meglio".

"Se confronto la partita di oggi con quella dell’andata, non vedo grandi differenze tra noi e loro", ha affermato. "Da quando sono arrivato, ho la sensazione che siamo sulla strada giusta e molto vicini al livello delle migliori. Probabilmente ci manca solo quel passo in più per competere in queste sfide, ma quel passo può arrivare con la qualificazione in Champions League. È un traguardo che fa la differenza".