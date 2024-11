Maresca pensa già al derby con l’Arsenal: “Speriamo di recuperare Palmer”

Maresca ha parlato alla vigilia del match di Conference League contro il Noah. Le dichiarazioni verso il derby.

È vigilia di Conference League per il Chelsea di Maresca. In casa Blues, con un cammino europeo già ben indirizzato, si pensa già al derby contro l'Arsenal. Ne ha parlato il tecnico italiano in conferenza stampa prima della sfida contro gli armeni del Noah.

Maresca pensa all'Arsenal: "Le ultime su Palmer e Sancho" — Il tecnico dei Blues ha fatto il punto su Palmer verso il Derby di Londra: "Ieri non si è allenato, vedremo oggi. Noi speriamo che lo faccia, dobbiamo aspettare e vedere se sarà pronto per la gara contro l'Arsenal. Spero possa tornare in forma". E su Sancho: "Sicuramente sarà out contro il Noah. Vedremo se sarà arruolabile per domenica, se così non sarà tornerà dopo la sosta".

Maresca: "Mudryk? Vi spiego la sua situazione" — Infine, sul 'caso' Mudryk: "Non gioca dall'inizio, ma gioca. Difensivamente, ci sono cose che deve migliorare, come il resto. È difficile cambiare le persone. Noi proviamo a migliorarle. Se sei timido o non lo sei è qualcosa dentro di te... Lui lo è un po', ma quando è con noi è ok".

"Christoph (Nkunku, ndr) invece è simile a Joao (Felix, ndr), se lavorano allo stesso modo, otterranno minuti in Premier League. - ha concluso Maresca - Non solo loro due, ma tutti. Se non giochi domenica, e abbiamo giovedì una partita, se non ti alleni bene, non giochi".