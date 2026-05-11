La UEFA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per le finali delle competizioni europee e, tra i nomi scelti, spicca quello dell’italiano Maurizio Mariani, che arbitrerà la finale di Conference League tra Rayo Vallecano e Crystal Palace. Una nomina prestigiosa per il direttore di gara della sezione di Aprilia, sempre più protagonista nel panorama internazionale.

Guarda tutto il grande calcio nazionale e internazionale in streaming gratis su BET365

Mariani per la finale di Conference League, il traguardo

Negli ultimi anni l’arbitro italiano ha infatti consolidato la propria posizione nelle competizioni UEFA grazie a prestazioni considerate affidabili e continue, sia in campo europeo sia in Serie A. La scelta della UEFA rappresenta quindi un attestato di grande fiducia nei confronti del fischietto italiano.

Live Streaming

La finale tra Rayo Vallecano e Crystal Palace sarà una sfida storica per entrambe le squadre, a caccia del primo grande trionfo continentale. In un contesto così delicato, l’esperienza e la gestione caratteriale di Mariani potrebbero rivelarsi decisive per mantenere equilibrio e controllo della gara.

Ed eccola qui la finale: Maurizio Mariani dirigerà l'atto conclusivo della Conference League tra Rayo Vallecano e Crystal Palace.



La finale di Champions tra Psg e Arsenal verrà diretta dal tedesco Siebert.



La finale di Europa League tra Aston Villa e Friburgo verrà diretta dal… https://t.co/4mXPhYP6bB — Matteo Di Gangi (@MatteoDG93) May 11, 2026

L’arbitro italiano è considerato uno dei profili più solidi del panorama europeo attuale, soprattutto per la capacità di dialogo con i calciatori e per uno stile arbitrale spesso apprezzato dalla UEFA. Negli ultimi mesi ha diretto partite di alto livello nelle competizioni internazionali, guadagnando ulteriore credibilità agli occhi dei vertici arbitrali europei.

In Champions toccherà a Siebert, in Europa League spazio a Latexier

Non è frequente vedere un arbitro italiano designato per una finale continentale, e proprio per questo la nomina di Mariani assume ancora più valore per il movimento arbitrale italiano, che torna così protagonista in una delle serate più importanti della stagione europea.La UEFA ha inoltre comunicato le altre designazioni ufficiali: la finale ditrasarà affidata al tedesco, mentre la finale ditraverrà diretta dal francese

Scopri come vedere gli eventi sportivi gratuitamente in live streaming su Bet365