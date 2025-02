Super Marmoush trascina il City. Guardiola gongola: “È quello che ci mancava”

“Il modo in cui abbiamo giocato oggi ci ha fatto ricordare quello che eravamo e quello che non siamo stati in questa stagione”. Soddisfazione mista ad amarezza per Pep Guardiola nell’intervista dopo la netta vittoria in Premier League contro il Newcastle . Un 4-0 netto per i Citizens, nel pomeriggio che ha visto i primi gol in Inghilterra di Omar Marmoush (oltre alla rete finale di James M cAtee) . L’egiziano, arrivato dall’ Eintracht Francoforte nelle scorse settimane per 75 milioni , ha realizzato una straordinaria tripletta. “ Marmoush ha fatto benissimo in Germania. Ha qualità e ritmo, è quello che ci mancava . Quando la società ha proposto il suo nome ho detto che ci sarebbe potuto tornare molto utile, viste anche le difficoltà che stiamo vivendo. Contro il Leyton Orient in Fa Cup ha sprecato delle occasioni, ma oggi è stato bravissimo soprattutto sul terzo gol”, ha spiegato Guardiola. Ora il Manchester City può guardare con più fiducia alla gara di ritorno dei sedicesimi di Champions League contro il Real Madrid , prevista per mercoledì sera. Gli inglesi, ko 3-2 in casa, sono chiamati ad una difficile rimonta al Bernabeu .

Pep Guardiola: “Nico helped us a lot, I was really pleased because we NEEDED HIM, it has been a tough three months! HE IS OUR MINI RODRI! He has a huge presence, his pace, and his time at Barcelona academy, it is all about the ball and positioning! He has the desire to have… pic.twitter.com/TduCdg6TuM