Quella che doveva essere una grande sfida del calcio marocchino si trasforma invece in una notte di caos, con la partita tra AS FAR e Raja Casablanca che sfugge di mano tra tensioni crescenti e momenti di vera confusione, fino a costringere le forze dell’ordine a intervenire in modo massiccio.

Già prima del fischio finale si percepisce un clima pesante, sugli spalti e nelle aree esterne allo stadio, dove la rivalità si accende oltre il limite e sfocia in episodi di violenza, con lancio di oggetti, danneggiamenti e scontri che rendono necessario un intervento immediato per evitare conseguenze ancora più gravi, un’escalation che porta all’arresto di 136 persone, segnale evidente di una situazione fuori controllo per diversi minuti.

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Tifosi dell’AS FAR reagiscono durante la partita dei quarti di finale della CAF Confederation Cup tra l’AS FAR del Marocco e l’USM Alger dell’Algeria allo stadio Prince Moulay Abdellah di Rabat, il 30 aprile 2023. (Foto di FADEL SENNA/AFP tramite Getty Images)

Marocco, arresti e linea dura: lo Stato contro la violenza

La risposta delle autorità arriva senza esitazioni, con una linea dura che punta a mandare un messaggio chiaro dopo quanto accaduto, la Procura dispone infatti la custodia cautelare per i soggetti coinvolti e avvia le indagini per ricostruire nel dettaglio le responsabilità individuali.

Non solo intervento immediato, ma anche misure preventive, perché viene deciso il divieto di trasferta per entrambe le tifoserie fino al termine della stagione, accompagnato da sanzioni economiche per i club, un pacchetto di provvedimenti pensato per raffreddare un clima che negli ultimi anni si è fatto sempre più teso.

Una scelta che evidenzia la volontà di intervenire non solo sull’emergenza, ma anche sulla gestione futura della sicurezza negli stadi.

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Condanna e polemiche: il calcio marocchino torna sotto pressione

Dopo gli scontri arrivano anche le reazioni ufficiali, con il Raja Casablanca che prende posizione condannando gli episodi e denunciando quanto accaduto ai propri tifosi, sia all’interno dello stadio sia nelle fasi di accesso e uscita, un segnale che mostra come la tensione non si sia limitata ai soli momenti della partita.

La società condanna fermamente questi episodi e chiede rispetto per i propri sostenitori, in un contesto in cui la gestione dell’ordine pubblico diventa inevitabilmente oggetto di discussione.

Al di là del risultato sportivo, resta l’immagine di una serata che lascia strascichi pesanti, perché riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza e della gestione delle grandi rivalità, mettendo sotto pressione l’intero sistema calcio marocchino e aprendo interrogativi su come evitare che situazioni simili possano ripetersi.

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