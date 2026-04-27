Scoppia il caso Mason Greenwood a Marsiglia: riportati possibili contrasti interni con l'allenatore Habib Beye e i compagni di squadra
Il Marsiglia vince 9-0 contro il Bayeux e dedica un pasillo de honor al club di quinta divisione
Il caso Mason Greenwood continua a far discutere in casa Olympique Marsiglia, tra dinamiche interne e decisioni tecniche che hanno acceso il dibattito sia tra i tifosi che tra la stampa francese. La sua esclusione dall’undici titolare nella partita contro il Nizza ha infatti aperto interrogativi sulle reali motivazioni del tecnico.
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L’ovation du Vélodrome lors de la rentrée en jeu de Mason Greenwood 🏴. 🏟️🔥 pic.twitter.com/UzUojoSVt7— Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) April 26, 2026
Greenwood fuori dall'undici titolare
La settimana in casa Olympique Marsiglia si è fatta più tesa del previsto attorno al caso Mason Greenwood, con il giocatore che non è partito titolare nella sfida contro il Nizza. Una decisione che, inizialmente, sembrava legata soltanto a motivi di natura fisica come dichiarato dallo stesso allenatore Beye: "Lo stiamo monitorando dall'inizio della settimana ed è stato fortemente limitato dall'infortunio subito a Lille (una contusione alla coscia , ndr). Ha giocato con un dolore significativo nelle ultime due partite; non possiamo rischiare di metterlo a repentaglio". Tuttavia, nel corso delle ore la situazione attorno al giocatore ha assunto contorni più complessi.
L’attaccante inglese, infatti, ha comunque fatto il suo ingresso in campo nel match contro il Nizza, ma dalla panchina. Nel momento in cui i suoi scarpini hanno toccato l’erba del Velodrome, Greenwood è stato accolto da una grande ovazione dei tifosi, tuttavia, ciò non ha placato le voci su cosa stia effettivamente accadendo nel rapporto tra il giocatore e il resto della squadra.
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Le possibili fratture con l'ambiente
Secondo quanto riportato da Bartoli Time su RMC, i compagni avrebbero criticato l'ex Manchester United accusandolo di avere un atteggiamento egoista e di poca dedizione in fase difensiva. Le tensioni però non riguarderebbero soltanto i giocatori, ma anche l’allenatore. Secondo Foot Mercato, infatti, Mason Greenwood avrebbe avuto contrasti anche con Habib Beye durante gli allenamenti svolti in settimana. La non titolarità dell'attaccante inglese, dunque, si inserisce in un quadro più ampio, dove le dinamiche interne avrebbero avuto un peso importante nella decisione finale e sarebbero attualmente un problema complicato per il club francese.
Per la difficile stagione del Marsiglia, si tratta certamente dell’ennesima gatta da pelare in un’annata colma di polemiche, a partire dallo scontro tra Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, passando per la separazione con Roberto De Zerbi e terminando ora con dei problemi di spogliatoio tra Greenwood e il resto dell’ambiente.
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