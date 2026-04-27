Secondo quanto riportato da Bartoli Time su RMC, i compagni avrebbero criticato l'ex Manchester United accusandolo di avere un atteggiamento egoista e di poca dedizione in fase difensiva. Le tensioni però non riguarderebbero soltanto i giocatori, ma anche l’allenatore. Secondo Foot Mercato, infatti, Mason Greenwood avrebbe avuto contrasti anche con Habib Beye durante gli allenamenti svolti in settimana. La non titolarità dell'attaccante inglese, dunque, si inserisce in un quadro più ampio, dove le dinamiche interne avrebbero avuto un peso importante nella decisione finale e sarebbero attualmente un problema complicato per il club francese.

Per la difficile stagione del Marsiglia, si tratta certamente dell’ennesima gatta da pelare in un’annata colma di polemiche, a partire dallo scontro tra Adrien Rabiot e Jonathan Rowe, passando per la separazione con Roberto De Zerbi e terminando ora con dei problemi di spogliatoio tra Greenwood e il resto dell’ambiente.