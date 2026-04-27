Il pareggio casalingo per 1-1 contro il Nizza al Vélodrome complica pesantemente la corsa del Marsiglia verso il quarto posto e la qualificazione in Champions League. Al termine del match, il portiere argentino Geronimo Rulli si è presentato in zona mista visibilmente provato, regalando alla stampa un'analisi lucida e a tratti spietata del momento vissuto dal club.

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Rulli, parole al veleno verso Wahi

Uno dei momenti clou del match è stato il calcio di rigore trasformato dall'attaccante avversario Wahi, che ha beffato il portiere dell'OM con un cucchiaio. Interpellato sull'accaduto, Rulli non ha nascosto la sua frustrazione nei confronti dell'ex compagno di squadra, optando per parole taglienti: "Non avrei mai pensato che Wahi calciasse il rigore in quel modo. Ma preferisco non parlare di lui, sono un suo ex compagno e so bene cosa è successo qui con lui".

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Marsiglia, un ambiente diverso dal resto

Il fulcro delle dichiarazioni del portiere ha però riguardato la condizione psicologica dello spogliatoio. Geronimo Rulli ha definito l'annata in corso come la più dura della sua intera parabola calcistica, sottolineando il peso delle aspettative in una piazza caldissima come quella provenzale: "Questa è la stagione più estenuante della mia carriera. Una stagione qui al Marsiglia vale come tre o quattro in un'altra squadra. Forse un'annata così difficile e logorante ne vale addirittura cinque." L'argentino ha ammesso che la stanchezza non è tanto fisica quanto mentale. La squadra è reduce da una settimana molto complicata, arrivata in seguito alla pesante e inaspettata sconfitta contro il Lorient nel turno precedente.

Le parole del portiere

Nonostante i punti persi e il peso emotivo, il portiere argentino ci ha tenuto a difendere a spada tratta i compagni e, in particolar modo, le nuove leve del gruppo.

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"Sono triste, ma non possiamo rimproverare nulla alla squadra. L'atteggiamento è stato quello giusto dal primo all'ultimo minuto. I giovani possono sbagliare, è normale, ma hanno il totale supporto da parte di tutto il club. Dobbiamo continuare a spingere e lavorare. Cercheremo di vincere le ultime tre partite per chiudere nel migliore dei modi e centrare il quarto posto. Ci credo ancora, perché vedo come ci alleniamo tutti i giorni".

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