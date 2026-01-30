Roberto De Zerbi risponde alle critiche con personalità e autorevolezza. Non gli interessa l'addio di cui si era vociferato poco tempo fa. Vuole restare in quello che ritiene "posto ideale" ancora diversi anni

Francesco Lovino Redattore 30 gennaio - 21:10

Roberto De Zerbi ha rischiato tanto. Lui lo sa molto bene, infatti di esonero si era parlato senza troppi scrupoli. L'allenamento saltato, le voci che si rincorrevano, l'eliminazione dalla Champions. Non sembrava ci fossero tanti dubbi fintantoché lui stesso non ha smentito categoricamente ogni ipotesi di addio.

De Zerbi raccoglie i cocci dopo l'eliminazione in Champions — Un allenatore moderno, spessissimo criticato. Il suo gioco verticale e intenso, infatti, sembra non porti risultati. O meglio, trofei. La sua squadra, stabilmente tra le prime forze del campionato francese, ha subito un vero e proprio psicodramma mercoledì scorso. Il gol di Trubin, portiere del Benfica all'ultimo istante della gara col Real Madrid, ha condannato i francesi al 25esimo posto. Il primo degli eliminati. Sarebbe bastato, a dire il vero, non perdere 3-0 col Club Brugge. Invece, è successo. Con una percentuale di passaggio superiore al 90%, De Zerbi e il suo Marsiglia sono riusciti nell'impresa di non qualificarsi ai playoff. Adesso, però, c'è tanta voglia di riscatto. Un riscatto che potrà essere ottenuto ancora con l'ex Sassuolo in panchina.

De Zerbi: "Mi tengo stretto il Marsiglia" — Roberto De Zerbi, come ammesso in conferenza stampa, dopo un intenso "esame di coscienza", crede di poter rimanere a Marsiglia "altri 5-6 anni". Con Benatia, direttore sportivo del club francese, e Longoria, presidente, si è solo discusso dei punti da cui ripartire. Avrebbe saltato l'allenamento per condizioni di salute, proiettato già alla prossima sfida con il Paris Fc.

De Zerbi, proseguendo, ha confermato di volersi "prendere le responsabilità e metterci la faccia" dati gli alti e bassi costanti della sua squadra. Chiosando, ha detto "il Marsiglia è il posto ideale per me. L'ho cercata e voluta fortemente. È la verità. Ora cerco di tenermela stretta". Il tecnico del Sassuolo ha concluso il suo intervento affermando: "Sono cose che succedono dappertutto. Ieri non ho diretto l'allenamento perché non stavo bene e stavo studiando il Paris FC".

Frasi che non lasciano spazio ad interpretazioni varie. De Zerbi pronto a restare, in attesa di una svolta.