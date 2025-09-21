Marsiglia-Psg, chi deciderà le Classique? Greenwood sfida i campioni d’Europa

Marsiglia-Psg, tutti i possibili protagonisti di questo Le Classique come sempre carico di tensione. Marsigliesi a secco dal 2020.

Gennaro Dimonte 21 settembre - 13:34

Il grande match del calcio francese tra Marsiglia e Psg è pronto ad accendere la domenica di Ligue 1. Le Classique non ha mai esito scontato e ha sempre regalato sfide memorabili, aperte a ogni risultato. Marsigliesi che non si aggiudicano questa sfida sentitissima in campionato dal 2020, da quel momento in poi un solo pareggio e vittorie dei parigini. Chi sarà in grado tra i padroni di casa di poter sparigliare le carte? Andiamo a vedere quelli che potrebbero essere i giocatori chiave di questa partita.

Marsiglia-Psg, De Zerbi si affida alla qualità degli attaccanti — Non sarà semplice per i ragazzi di Roberto De Zerbi incidere in questa partita. Nonostante tutto ci sono giocatori che hanno le qualità per mettere in difficoltà la non impenetrabile difesa del Psg. Mason Greenwood è quel tipo di attaccante in grado di lasciare un segno nel match. Già due gol e tre assist per l'inglese, oggetto misterioso al Manchester United che ha però trovato la propria dimensione in Ligue 1. L'arma in più dei marsigliesi è sicuramente lui.

Amine Gouiri è il bomber da cui i tifosi si aspettano qualcosa. Ancora a secco di reti finora, l'autore di 10 gol nella scorsa stagione e capocannoniere a quota 15 con il Rennes nel 2022-2023 ha una grande voglia di colpire contro la capolista. Nato in Francia ma di nazionalità algerina dal 2023, è stato il grande acquisto del club a inizio anno, prelevato per un cifra vicina ai 20 milioni di euro. Finora però non ha ancora dimostrato appieno le proprie qualità.

Timothy Weah e Pierre-Emerick Aubameyang i giocatori imprevedibili in questo tipo di match. L'esterno d'attacco ex Juventus ha iniziato alla grande il proprio percorso a Marsiglia segnando all'esordio in Champions League contro il Real Madrid e ora vuole rendersi protagonista nel Le Classique. Due le reti invece per il gabonese, da titolare, nel 5-2 contro il Paris Fc nella seconda giornata. Chissà che non possa essere un segnale.

Parigini in grande spolvero: occhio alle scorribande di Hakimi — Kvicha Kvaratskhelia è in questo momento il giocatore più pericolo del Psg. L'ex Napoli con le sue giocate sta creando il panico tra le difese avversarie nonostante non abbia ancora segnato in campionato. La sua prestazione in Champions League contro l'Atalanta la dice lunga su cosa può fare il georgiano in match come questi.

Barcola è invece il capocannoniere dei parigini in Ligue 1. Tre gol, tanta freschezza soprattutto da subentrato e voglia di spaccare il mondo da parte del classe 2002. Le sue qualità palla al piede, unite a un grande senso del gol, possono essere un fattore nel classico di Francia.

I terzini sono le vere incognite di questa sfida. Achraf Hakimi può diventare decisivo da un momento all'altro, come ha spesso fatto in carriera. Discorso praticamente identico per Nuno Mendes, in gol contro l'Atalanta e scheggia impazzita sulla sinistr per gli avversari.