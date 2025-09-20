Olympique Marsiglia-Psg, statistiche e precedenti del Classique

I marsigliesi sono a caccia di una vittoria casalinga in campionato che manca da tempo contro il Paris che, a sua volta, vuole continuare a dominare al Velodrome

Jacopo del Monaco 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 20:31)

In occasione della quinta giornata della Ligue 1 si giocherà il Classique tra l'Olympique Marsiglia ed il Psg. Le due squadre dovrebbero scendere in campo domani sera alle ore 20:45, ma la partita potrebbe essere rinviata a causa dell'allerta meteo. In attesa di sapere se si giocherà o meno, ecco le statistiche riguardanti i precedenti di questo big match francese.

Olympique Marsiglia-Psg, i precedenti — Quella tra le due squadre della massima competizione transalpina, allenate rispettivamente da Roberto De Zerbi e Luis Enrique, rappresenta una delle rivalità più sentite a livello nazionale. Entrambe sono le più titolate in Francia e sono le uniche del proprio Paese ad aver vinto la Champions League. Oltre ai motivi calcistici sono presenti anche quelli geografici, visto che Parigi è al Nord e Marsiglia si trova a Sud.

Domani sera si giocherà il Classique numero 110 della storia ed i parigini hanno le statistiche a favore: 53 vittorie, 21 pareggi e 35 sconfitte con l'OM che non vince dal 2-1 dei quarti di finale dell'anno Coppa di Francia 2022/2023. Anche i dati sui gol vanno dalla parte del Psg, visto che ne ha segnati 175 mentre il Marsiglia è a quota 133.

Le statistiche in Ligue 1 — Prendendo in considerazione i 91 match disputati in Ligue 1, il Paris Saint-Germain ne ha vinti 39, sette in più rispetto all'Olympique Marsiglia. In campionato, le due squadre hanno pareggiato 20 volte e l'ultimo risale allo 0-0 della stagione 2021/2022. Da più di 10 anni, il Psg ha quasi sempre portato a casa punti contro l'OM e l'ultima sconfitta in Ligue 1 risale al 13 settembre 2020, quando Florian Thauvin ha deciso la gara disputata a Parigi.

Per quanto riguarda le 45 partite di campionato giocate a Marsiglia, i padroni di casa hanno le statistiche dalla loro: 22 vittorie, 9 pareggi e 14 sconfitte. Domani i parigini potrebbero vincere al Velodrome per la quarta volta di fila, cosa che non accade dal periodo 2013-2017. I marsigliesi, invece, vogliono tornare a battere il Psg in un match casalingo di Ligue 1 dopo quasi 14 anni. L'ultimo successo risale al 27 novembre 2011, quando l'OM ha vinto 3-0 grazie alle reti di Rémy, Amalfitano ed André Ayew.