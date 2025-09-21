Marsiglia-Psg, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Ecco come poter seguire la partita valida per la quinta giornata del campionato francese tra ultimissime notizie, probabili formazioni e il momento di forma delle due squadre

Filippo Montoli 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 10:32)

La quinta giornata di Ligue 1 si chiude con il big match nel posticipo della domenica sera tra Marsiglia e Psg. La gara è in programma alle ore 20:45 al Velodrome. La squadra di De Zerbi non può permettersi di perdere altri punti dai parigini, mentre gli ospiti puntano a mantenere l'imbattibilità che prosegue da inizio stagione. Ecco dove vedere in diretta tv e streaming Marsiglia-Psg.

Lo stato di forma delle due squadre — È un Marsiglia dal doppio volto quello che ha cominciato la nuova stagione. In casa è ancora imbattuto, avendo vinto entrambe le partite giocate al Velodrome. Il 5-2 contro il Paris FC e il 4-0 contro il Lorient sono arrivate con ottime prestazioni della squadra di De Zerbi. In trasferta il discorso è completamente diverso. 3 sconfitte su altrettante partite tra Ligue 1 e Champions League. In campionato è arrivato il doppio 1-0 con Lione e Rennes. A livello europeo, invece, il 2-1 con il Real Madrid.

Il Psg al momento sembra infermabile. I parigini hanno vinto tutte le partite fino a questo momento. La stagione si è aperta con la vittoria della Supercoppa europea contro il Tottenham ai rigori. In campionato ha battuto in trasferta Nantes (0-1) e Tolosa (3-6), e in casa Angers (1-0) e Lens (2-0). In Champions League, infine, ha sconfitto senza troppe storie l'Atalanta con un netto 4-0. La squadra di Luis Enrique punta a continuare questa striscia di vittorie, anche per allungare nuovamente sul Lione.

Le probabili formazioni — Roberto De Zerbi non ha indisponibili certi, ma solo in dubbio Aguerd e Traoré. Discorso diverso per Luis Enrique. Il tecnico asturiano non potrà contare su diversi giocatori chiave: Dembélé, Doué, Joao Neves e Beraldo sono tutti indisponibili per la partita di domenica sera. Le due squadre dovrebbero quindi scendere in campo così:

MARSIGLIA (4-2-3-1): Lange; Murillo, Pavard, Balerdi, Medina; Gomes, Kondogbia; Greenwood, Nadir, Weah; Gouiri. Allenatore: Roberto De Zerbi.

PSG (4-3-3): Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz; Barcola, Ramos, Kvaratskhelia. Allenatore: Luis Enrique.

Marsiglia-Psg, dove vedere la partita in diretta tv e streaming — Il posticipo della quinta giornata del campionato francese in programma domenica 21 settembre alle ore 20:45 sarà visibile in diretta tv ed esclusiva su SkySport, precisamente al canale 201 del telecomando. La sfida sarà inoltre possibile seguirla in diretta streaming su Sky Go e su Now.