Marsiglia-Psg, come cambia la classifica in Francia dopo la quinta giornata: il punto sulla Ligue 1

Enrico Pecci Redattore 23 settembre - 17:42

L'Om torna a vincere Le Classique. Il Marsiglia di Roberto De Zerbi è riuscito a battere il Psg al Velodrome, davanti ai propri tifosi: non accadeva da 14 anni. Nella serata che ha incoronato Dembele come nuovo Pallone d'Oro, la squadra di Luis Enrique ha incassato la prima sconfitta stagionale nel big match del quinto turno di Ligue 1. Il campionato francese, almeno per il momento, rimane equilibratissimo.

Marsiglia-Psg, la classifica aggiornata dopo Le Classique — Il Marsiglia, grazie all'1-0 firmato Aguerd, si è rilanciato in classifica portandosi alle spalle dei campioni d'Europa e di Francia in carica, ma non solo. Dopo cinque giornate di Ligue 1, infatti, ci sono ben sette squadre raccolte in solo 3 punti. Il Paris Saint-Germain non è più la capolista solitaria del campionato francese.

Nel post partita, a caldo dopo l'espulsione, Roberto De Zerbi ha esultato così: "Ho detto al presidente del Marsiglia, Longoria, che uno dei motivi per i quali ho scelto di allenare l'Olympique è battere il Psg: rappresenta il potere e l'autorità, sono i più forti. E questo non mi piace. Abbiamo vinto meritatamente contro una squadra che sta segnando la sua epoca, come il Milan di Sacchi o il Barcellona di Guardiola. Questa squadra gioca un calcio diverso e questo rende la prestazione dei miei giocatori ancora più preziosa".

Ligue 1, c'è ancora equilibrio: tutti a caccia del Psg — Dopo Le Classique, in vetta alla classifica di Ligue 1 ci sono Monaco, Psg, Lione e la sorpresa Strasburgo a quota 12 punti. Il Lille segue a quota 10, mentre il Marsiglia è salito a 9 punti riportandosi a -3 dalla vetta. A quota 9 c'è anche il Lens, Rennes a 8. In coda, invece, è già delicata la situazione del Metz (un punto in 5 partite), con Brest, Le Havre, Nantes e Lorient a quota 4 punti. La Ligue 1 è appena entrata nel vivo.