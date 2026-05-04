La stagione dell'Olympique Marsiglia sembrava promettere grandi cose. La conferma del triumvirato Roberto de Zerbi-Medhi Benatia-Pablo Longoria era la solida base su cui ripartiva un OM fresco di secondo posto. Anche il calciomercato è stato di livello, con gli innesti di Timothy Weah, Nayef Aguerd, Igor Paixão, Aubameyang, Pavard... Eppure, qualcosa non ha funzionato nella gestione di una piazza così calda. La prima parte di stagione non ha avuto eccessivi problemi in termini di risultato (pesa l'uscita precoce nel maxi girone di Champions) ma ha presentato le stesse problematiche di discontinuità fisica e mentale dall'annata passata.

MARSIGLIA, FRANCIA - 21 GENNAIO: Vista generale durante la settima giornata della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Olympique de Marseille e Liverpool FC allo Stade de Marseille il 21 gennaio 2026 a Marsiglia, Francia. (Foto di Justin Setterfield/Getty Images)

Il 5-0 rimediato contro il PSG ha portato il progetto iniziale al naufragio, con le dimissioni di De Zerbi, Benatia (poi confermato fino a fine stagione) e Longoria. Da quel momento però, le cose sono anche andate peggio. L'arrivo in panchina di Habib Beye (dal Rennes che lo ha sostituito con Franck Haise e un ritmo da scudetto), il cambio del logo e le nuove figure in dirigenza hanno peggiorato la situazione. Attualmente, l'Olympique Marsiglia si trova al settimo posto, fuori da tutte le coppe europee. Il trend negativo è stato notato dai tifosi ma soprattutto dagli analisti, che prevedono un finale di stagione fallimentare per i marsigliesi.

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Come potrebbe finire la stagione dell'Olympique Marsiglia secondo i dati

La squadra di Habib Beye ha perso 6 partite dall'arrivo del nuovo tecnico (di cui un'eliminazione dalla Coppa di Francia), ne ha vinte 4 e pareggiata 1. Al traguardo finale mancano soltanto due match: il Le Havre (che ha fermato i contendenti europei del Lille) e proprio il Rennes (quinto posto, 7 vittorie nelle ultime 10 con 2 sconfitte e 1 pareggio). La pesante sconfitta dell'OM contro un Nantes praticamente già retrocesso ha ulteriormente complicato il percorso.

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Partite in streaming live

L'Olympique Marsiglia si trova a soli 5 punti dalla zona Champions, ma le simulazioni di Opta indicano che una qualificazione al massimo torneo continentale è probabile per lo 0,00% (dato su 10.000 simulazioni). Anche per i posti in Europa League e in Conference League le stime sono parecchio basse. Per la zona EL (quinta posizione), il dato si aggira attorno al 19,01 % e sale al 28,04% per lo slot Conference.

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7 points d'écart entre Lyonnais et Marseillais. 🥶 pic.twitter.com/qENAT7O6Qy — Actu Ligue 1 (@ActuL1_) May 3, 2026

Tuttavia, c'è da precisare un elemento delle previsioni effettuate; esse infatti non tengono conto dell'esito della finale di Coppa di Francia. Se il Lens (secondo e qualificato in Champions) dovesse vincere, libererebbe uno posto per la qualificazione alle coppe europee e solo così, l'Olympique Marsiglia conquisterebbe un posto europeo anche col settimo posto.

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