Quattro partite per evitare uno dei più grandi disastri della storia della Premier League. Questo è il tempo che ha a disposizione Roberto De Zerbi per salvare il suo Tottenham. Ma, nonostante ciò, il tecnico italiano si proietta già al futuro, e lo fa elogiando uno dei giovani più talentuosi a sua disposizione, Mathys Tel.

WOLVERHAMPTON, INGHILTERRA - 25 APRILE: Mathys Tel del Tottenham Hotspur durante la partita di Premier League tra Wolverhampton Wanderers e Tottenham Hotspur al Molineux Stadium il 25 aprile 2026 a Wolverhampton, Inghilterra. (Foto di Michael Steele/Getty Images)

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De Zerbi-Tottenham: corsa contro il tempo

Il Tottenham è finito, contro ogni pronostico, ad occupare le ultime posizioni della classifica di Premier League. Il club londinese, dopo una serie di scelte discutibili tra mercato e panchina, ha deciso di affidare tutte le speranze a Roberto De Zerbi per evitare una. Arrivato sulla panchina degli Spurs a fine Marzo, l'ex tecnico deldeve fare un miracolo., sul campo dell', a caccia degli ultimi punti per qualificarsi in Champions League.

Il tecnico deve fare anche i conti con una rosa non a completa disposizione. Grazie alle assenze di alcuni dei suoi compagni però, sta avendo modo di mettersi in mostra Mathys Tel, 21enne francese acquistato nella scorsa sessione di mercato per ben 35 milioni dal Bayern Monaco. E De Zerbi nella conferenza stampa ha espresso il suo gradimento per il calciatore, parlandone molto bene anche in ottica futuro.

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"Ha il potenziale per diventare un grande giocatore"

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Roberto De Zerbi si è detto dispiaciuto per aver fatto giocare Tel fuori ruolo nelle ultime due giornate, vista l'emergenza sulla destra. "Mi dispiace di non averlo schierato nella sua posizione preferita, visto che ha giocato come ala destra nelle due partite casalinghe contro". Il tecnico poi ha continuato dicendo che il calciatore potrà prepararsi meglio ora che sente la sua fiducia: "Penso che si sentirà più a suo agio perché potrà prepararsi alla partita durante la settimana senza doversi preoccupare se giocherà o meno".Sul futuro del francese, De Zerbi non ha molti dubbi: "". Il tecnico ammette però che nella sua crescita, sarà fondamentale l'apporto di chi gli sta intorno: "È un talento enorme e dobbiamo aiutarlo a diventare un top player perché".

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