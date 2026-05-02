Il Tottenham di Roberto De Zerbi è ancora in zona retrocessione, con l'obiettivo salvezza che è ancora tutto da raggiungere. L'allenatore rimane positivo.
Sassuolo, Caputo e la telefonata di De Zerbi: "Ciccio, ti vuoi divertire?"
Roberto De Zerbi, dopo la prima vittoria centrata alla guida del Tottenham, punta a conseguire un nuovo successo. Sconfitto di misura il Wolverhampton già retrocesso, rimane l'urgenza di racimolare altri punti con margine di errore praticamente nullo. L'Aston Villa è il prossimo avversario degli Spurs e la trasferta potrebbe valere una stagione. Al momento rimangono due le lunghezze che separano Tottenham e West Ham, a 4 giornate dal termine.
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De Zerbi non ci sta: "Stop ai pensieri negativi!"Nessun alibi per De Zerbi e il suo Tottenham. Nonostante l'importanza del match in programma al Villa Park e le numerose assenze con le quali si presenta al match, il tecnico italiano non vuole darsi per vinto. In conferenza stampa, stufo delle continue voci negative che si susseguono dando per spacciati gli Spurs, l'ex Sassuolo e Marsiglia ha ribadito: "La sfida più importante ora è mettere a tacere la vocina che è dentro di noi: giocatori, staff, tifosi. Queste voci producono pensieri negativi, dicono che siamo sfortunati, che abbiamo troppi infortunati, che il nostro staff medico non è all'altezza, che il campo dello stadio o del centro sportivo non va bene, che è impossibile vincere due o tre partite di fila".
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Solanke e Xavi Simons non ci saranno, ma De Zerbi ricorda il valore di chi potrebbe sostituirli, non facendone avvertire la mancanza: "Possiamo giocare con Kolo Muani, Mathys Tel, Richarlison... hanno caratteristiche diverse, ma sono ottimi giocatori".
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