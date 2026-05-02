Roberto De Zerbi, dopo la prima vittoria centrata alla guida del Tottenham, punta a conseguire un nuovo successo. Sconfitto di misura il Wolverhampton già retrocesso, rimane l'urgenza di racimolare altri punti con margine di errore praticamente nullo. L'Aston Villa è il prossimo avversario degli Spurs e la trasferta potrebbe valere una stagione. Al momento rimangono due le lunghezze che separano Tottenham e West Ham, a 4 giornate dal termine.

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SUNDERLAND, INGHILTERRA - 12 APRILE: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham Hotspur, osserva prima della partita di Premier League tra Sunderland e Tottenham Hotspur allo Stadium of Light il 12 aprile 2026 a Sunderland, Inghilterra. (Foto di George Wood/Getty Images)

De Zerbi non ci sta: "Stop ai pensieri negativi!"

. Nonostante l'importanza del match in programma al Villa Park e le numerose assenze con le quali si presenta al match, il tecnico italiano non vuole darsi per vinto. In conferenza stampa, stufo delle continue voci negative che si susseguono dando per spacciati gli Spurs, l'ex Sassuolo e Marsiglia ha ribadito: "La sfida più importante ora è mettere a tacere la vocina che è dentro di noi: giocatori, staff, tifosi., dicono che siamo sfortunati, che abbiamo troppi infortunati, che il nostro staff medico non è all'altezza, che il campo dello stadio o del centro sportivo non va bene, che è impossibile vincere due o tre partite di fila".

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Solanke e Xavi Simons non ci saranno, ma De Zerbi ricorda il valore di chi potrebbe sostituirli, non facendone avvertire la mancanza: "Possiamo giocare con Kolo Muani, Mathys Tel, Richarlison... hanno caratteristiche diverse, ma sono ottimi giocatori".

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Infine, ecco la stoccata ad alcuni giornalisti che considerano già finito il campionato del Tottenham: "Certo, è un momento difficile, ma i perdenti piangono e pensano in modo negativo. Non voglio vicino a me persone che piangono o che la pensano diversamente da me. Siamo abbastanza bravi per vincere le partite e per salvarci".

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