Juan Mata continua ad incantare in Australia: il calciatore spagnolo realizza una punizione a regola d'arte contro il Sidney FC

Federico Iezzi Collaboratore 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 16:24)

Juan Mata, che ora gioca con il Melbourne Victory, ha segnato uno spettacolare gol su punizione. La rete, vista in diretta dai suoi ex compagni Bruno Fernandes e Harry Maguire, ha scatenato i festeggiamenti dei due, subito diventati virali sui social.

Juan Mata in Australia — Dopo i lunghi e vincenti anni passati nel calcio europeo, Juan Mata gioca ora nel campionato australiano. Il centrocampista spagnolo, campione del Mondo nel 2010 e degli Europei nel 2012 con la Spagna, ha anche vinto la Champions League del 2012 con il Chelsea. In seguito, dal 2014 al 2022, ha giocato con la maglia rossa del Manchester United. Con i Red Devils Mata ha vinto l'Europa League del 2017, quando i rossi di Manchester erano guidati da Josè Mourinho.

Terminata l'esperienza allo United, Mata ha deciso di cambiare lido: ha prima giocato in Giappone con il Vissel Kobe e dal 2024 gioca nel campionato dell'Australia. In questa stagione, infatti, lo spagnolo è in forza al Melbourne Victory.

Gol su punizione e gioia di Maguire e Bruno Fernandes — Nell'A-League, il massimo campionato australiano, Mata sta dimostrando di essere, nonostante i suoi 37 anni, un giocatore di talento, un vero campione. Il mese scorso, infatti, è stato anche nominato giocatore del mese. Ma non solo: nella partita tra il suo Melbourne Victory e il Sydney FC Mata (un 2-2 finale) ha segnato un bellissimo gol su punizione: un tiro preciso, da 23 metri, con la palla che si è infilata nell'incrocio dei pali, sfiorando persino il palo. Una rete degna dei suoi anni migliori, quando giocava con il Chelsea e con lo United.

La splendida rete è diventata subito virale. Non solo per la sua bellezza, ma anche perché Maguire e Bruno Fernandes stavano seguendo la partita in diretta da Carrington, il centro di allenamento del Manchester United. I due, ripresi in un video, hanno ampiamente festeggiato il gol del loro ex compagno.