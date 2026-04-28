Il mondo del calcio si trova spesso a raccontare storie di rinascita e trionfi, ma a volte è costretto a documentare episodi di una sfortuna così crudele da lasciare senza parole. La pessima notizia che arriva dall'Inghilterra ha sconvolto tifosi e addetti ai lavori: Eliot Matazo, ex centrocampista dell'AS Monaco e attuale giocatore dell'Hull City, ha subito una nuova rottura del legamento crociato anteriore. Il dettaglio più drammatico e straziante di questa vicenda è che il gravissimo infortunio si è verificato ad appena undici minuti dal suo ritorno in campo in una partita ufficiale.

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Il nuovo infortunio di Matazo

La carriera del giovane talento belga di 24 anni aveva già subito una brusca frenata più di un anno fa. Eliot Matazo era infatti rimasto lontano dai terreni di gioco per ben 424 giorni a causa della rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro. Un percorso riabilitativo lungo, faticoso e pieno di sacrifici, che sembrava finalmente essersi concluso con un lieto fine lo scorso fine settimana.

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Il palcoscenico del suo tanto atteso ritorno all'agonismo era la sfida di Championship disputata sabato contro il Charlton Athletic. Una partita fondamentale per la rincorsa ai play-off, ma che per il centrocampista rappresentava soprattutto la fine di un incubo clinico e personale.

La dinamica sfortunata

Il centrocampista ha visto cedere nuovamente il ginocchio dopo soli 11 minuti di gioco. Questa volta, in un crudele scherzo del destino, il trauma ha colpito il ginocchio destro, la gamba opposta rispetto a quella infortunata l'anno precedente. Gli esami strumentali successivi hanno purtroppo confermato i timori dello staff medico: rottura del legamento crociato anteriore. Una mazzata psicologica e fisica devastante per il giocatore, che si ritrova ora costretto a ricominciare da zero l'intero, doloroso calvario della riabilitazione.

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La dirigenza dell'Hull City ha immediatamente espresso tutta la propria vicinanza al ragazzo. Attraverso i canali ufficiali, il club ha tristemente confermato la diagnosi medica della seconda lesione al legamento crociato, garantendo totale supporto al proprio tesserato in questo momento buio. Le dimostrazioni di affetto non si sono fatte attendere. Oltre ai tifosi dei "Tigers", anche gli appassionati e i sostenitori dell'AS Monaco, che lo ricordano per i suoi trascorsi nel Principato, si sono stretti attorno a Eliot Matazo.

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