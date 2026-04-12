Hull City, McBurnie duro contro l’arbitro: “Non capisce nulla di calcio”

L'Hull City esce sconfitto dal confronto contro contro lo Sheffield, ma l'attaccante scozzese critica l'arbitraggio

Gianmarco Inguscio Collaboratore 12 aprile - 12:41

L'Hull City ha perso l'ultima partita di campionato sul campo dello Sheffield United. La formazione del tecnico Sergej Jakirović, stava vincendo l'incontro grazie al gol di Oliver McBurnie siglato dopo appena 5'. Poi, l'Hull è rimasto in dieci uomini a causa della doppia ammonizione di John Lundstram, che in soli nove minuti ha visto cambiare le sorti del match: la prima ammonizione è arrivata al 66', mentre la seconda al 75'.

Proprio quest'ultimo ha fatto discutere con insistenza la formazione ospite e, soprattutto, l'attaccante scozzese McBurnie - tra l'altro ex dell'incontro - che al termine della partita ha rilasciato dichiarazioni forti in merito alle decisioni arbitrali. La gara tra Sheffield United e i The Tigers, è terminata 2-1, grazie al rigore e il successivo raddoppio dei rossoneri arrivati proprio dopo l'espulsione tanto discussa. Nonostante la sconfitta, l'Hull City resta comunque in sesta posizione, in piena lotta per la qualificazione ai playoff.

Sheffield United-Hull City, le parole dell'attaccante scozzese contro il direttore di gara — L'attaccante scozzese ha rilasciato un'intervista a talkSPORT, dichiarando: "Nel secondo episodio l'arbitro era d'intralcio a Lunny; anzi, quest'ultimo ha dovuto girargli incontro per evitarlo e ha perso l'equilibrio nel contrasto successivo. Da questo punto di vista era fallo, ma credo che il direttore di gara abbia dimostrato di non capire di calcio. Il motivo? Tutti coloro che hanno giocato a calcio sanno, che in quella traiettoria - continua il giocatore - bisogna avere un po' di buon senso. Magari è corretto fischiare il fallo, ma comminare la seconda ammonizione è stato eccessivo".

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Poco dopo l'espulsione di Lundstram, lo Sheffield ha pareggiato i conti grazie al calcio di rigore, ma l'attaccante del Hull City non ha accettatto la situazione e ha spiegato: "Brooks non sapeva nemmeno chi avesse commesso il fallo. Infatti, durante la partita ho chiesto all'arbitro chi avesse fatto il fallo, ma lui mi ha risposto dicendomi di non saperlo e chiedendomi di allontanarmi". Poi McBurnie ha concluso: "Non capisco come si possa fischiare un rigore così. Non saprei cosa dire, se non che di calcio non ne capisce davvero nulla. Forse ho visto quei contrasti di gioco dieci volte a partite, ma nessun arbitro ha mai preso una decisione del genere".