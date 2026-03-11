Nella giornata ieri non hanno avuto luogo soltanto i match di Champions League, ma anche quelli di Championship tra cui il match che ha messo di fronte Wrexham e Hull City. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione della giornata numero 37 della seconda divisione del calcio inglese. Presso il Racecourse Ground che si trova in Galles, ha avuto luogo un incontro tra due squadre che si trovano nella zona Play-off della classifica. Al termine dei novanta minuti di gioco, la squadra ospite ha avuto la meglio vincendo 1-2 contro il club del quale l'attore Ryan Reynolds è propietario. Tra l'altro, com la vittoria di ieri l'Hull City ha spezzato una maledizione che, contro i Dragons, durava da ben 77 anni.
Championship
Hull City vince 1-2 in casa del Wrexham e spezza una maledizione lunga 77 anni
Il grande calcio internazionale è sempre più accessibile grazie alle piattaforme di streaming che trasmettono eventi sportivi in diretta.
L'Hull City vince contro il Wrexham e riesce a spezzare una maledizione dopo ben 77 anni—
Ieri sera, il Wrexham allenato da Phil Parkinson ha ospitato i Tigers del bosniaco Sergej Jakirović. Negli ultimi minuti della prima frazione di gioco, precisamente al 40', l'Hull City sblocca il risultato con la rete della distanza di Joe Gelhardt il quale, quattro minuti più tardi, si fa parare il rigore da Okonkwo. Al minuto 63 dell'incontro arriva il secondo gol dei neroambra con Lewis Koumas, mentre tredici minuti più tardi il Wrexham accorcia le distanze grazie alla rete di Nathan Broadhead. Dopo aver vinto 2-0 nel girone d'andata, i Tigers battono il Wrexham anche nel girone. Tra l'altro, il sito inglese talkSPORT ha riportato che quest'evento non accadeva da ben 77 anni: Third Division North 1948/1949, Hull City batte la squadra gallese 3-0 all'andata e 0-2 al ritorno.
Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Sisal.
Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da GoldBet.
Clicca sull'immagine per maggiori dettagli sul palinsesto offerto da Lottomatica.
Quello di ieri sera tra i due club della seconda divisione inglese è stato uno scontro diretto tra due club che so trovano in zona Play-off. Entrambe, ovviamente, sognano di disputare la Premier League il prossimo anno, in particolare modo il Wrexham, per il quale sarebbe la prima volta nella sua storia in massima divisione. Tuttavia, la sconfitta interna di ieri sera contro l'Hull City complica le cose per il club gallese che, se avesse vinto, avrebbe agganciato in classifica proprio i Tigers. Adesso, però, la squadra di Parkinson ha 57 punti ed occupa la sesta posizione in classifica, l'ultima disponibile per i Play-off. I Dragons, tra l'altro, devono fare attenzione anche al Derby County, che sta dietro di loro con 54 punti.
Per chi vuole seguire il calcio e gli eventi sportivi in tempo reale, esistono diverse piattaforme che permettono di guardare le partite in streaming.
© RIPRODUZIONE RISERVATA