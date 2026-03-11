Nella giornata ieri non hanno avuto luogo soltanto i match di Champions League, ma anche quelli di Championship tra cui il match che ha messo di fronte Wrexham e Hull City. I due club, infatti, hanno giocato contro in occasione della giornata numero 37 della seconda divisione del calcio inglese. Presso il Racecourse Ground che si trova in Galles, ha avuto luogo un incontro tra due squadre che si trovano nella zona Play-off della classifica. Al termine dei novanta minuti di gioco, la squadra ospite ha avuto la meglio vincendo 1-2 contro il club del quale l'attore Ryan Reynolds è propietario. Tra l'altro, com la vittoria di ieri l'Hull City ha spezzato una maledizione che, contro i Dragons, durava da ben 77 anni.