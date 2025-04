Alla provocazione del portiere ex Inter è arrivata la pronta risposta del centrocampista ex Roma

Federico Grimaldi 9 aprile 2025 (modifica il 9 aprile 2025 | 15:14)

Lione-Manchester United si sta infiammando. Alle affermazioni di Onana, è arrivata la risposta di Matic. Il portiere ex Inter, di recente, aveva dichiarato che la sua squadra è molto più forte di quella francese e che non dovrebbero avere problemi a qualificarsi. Non si è fatta attendere la risposta del serbo, che lo ha definitivo come uno dei peggiori portieri della storia del Manchester United.

La dura replica di Matic a Onana — Il Lione di Fonseca è pronto a dare battaglia al Manchester United di Amorim. Le squadre non sono ancora scese in campo, ma gli animi sono già tesi. Ad infiammare la sfida ci ha pensato, nei giorni scorsi, Onana: "Siamo molto meglio di loro". Conosciamo alcuni dei giocatori che compongono la loro squadra, ma non penso che dobbiamo concentrarci su di loro. Si tratta piuttosto di noi, di quello che faremo. Se andiamo con una mentalità da vincenti, se restiamo concentrati, se rimaniamo compatti e solidali e se seguiamo il piano di gioco, vinceremo la partita".

Parole che non potevano rimanere vane. Da qui, la risposta di Matic, che dopo tanti anni allo United, è diventato una colonna portante del centrocampo del Lione: "Se sei uno dei peggiori portieri nella storia del Manchester United allora devi stare attento a ciò di cui parli. Se David De Gea, Peter Schmeichel o Edwin van der Sar lo dicessero, mi farei dei dubbi, ma se statisticamente sei uno dei peggiori portieri nella storia moderna del Manchester United, devi dimostrarlo prima di dirlo". Onana attacca, Matic risponde. Si prevedono fuoco e fiamme nella partita di giovedì tra Lione e Manchester United.

Nemanja Matic has just SAVAGED Andre Onana in response to @SimonPeach 👀

“When you are one of the worst goalkeepers in Man United history, you need to take care what you’re talking about” #mufcpic.twitter.com/lsK5TKSyGc

— Nathan Salt (@NathSalt1) April 9, 2025