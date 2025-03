Camerun, l’ex Inter Onana stupisce tutti: ecco la mossa del portiere

Nel corso del match tra Eswatini e Camerun, valido per il quinto turno del Gruppo D di qualificazione ai prossimi Mondiali 2026, il portiere camerunese, André Onana, ha stupito tutti presentandosi a sorpresa al limite dell'area di rigore avversaria

L'estremo difensore ex Inter, ora al Manchester United, ha deciso di salire in area avversaria in occasione di un calcio di punizione da limite a favore dei suoi compagni di squadra. Onana ha dato indicazioni a Mbeumo prima di battere il calcio di punizione. (Fonte Video Account X Micky Jnr).