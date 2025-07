L'attaccante uruguaiano si vede giocare ancora ne La Bombonera e rifiuta la corte del club con cui ha esordito tra i professionisti

Samuele Amato Redattore 4 luglio - 14:22

Il richiamo di casa si fa sentire per Edison Cavani, dopo anni a giocare altrove e a livelli altissimi. Dall'Uruguay, arriva l'interesse del Danubio per il Matador. A parlare è proprio il direttore sportivo del club, Gustavo Matosas, che con una storia di Instagram ha stuzzicato l'amico, attaccante del Boca Juniors.

Matosas: "A casa ti aspettano per giocare" — Una stagione complicata per Edison Cavani che, da quando è approdato al Boca Juniors, è stato oggetto di critiche da parte della tifoseria. Dopo la deludente partenza stagionale in Argentina, gli Xenezeis hanno dovuto abbandonare anzitempo anche il Mondiale per Club ai gironi. Il Matador ex-Napoli è finito, dunque, ancora una volta al centro delle polemiche, visto l'apporto minimo che sta dando al Boca.

Ma non è mai mancato il supporto e il sostegno da parte della sua terra natia: l'Uruguay. In particolar modo, da dove è iniziata la sua carriera da professionista, il Danubio (società calcistica di Montevideo). A fare la prima mossa per convincere Cavani a tornare dove tutto è cominciato, prima di approdare al Palermo nel 2007, è il direttore sportivo del club uruguaiano. Si tratta di Gustavo Matosas, il quale ha pubblicato una storia su Instagram menzionando il Matador.

"Dove sei ora, sei felice? Guarda qua, a casa ti aspettano per giocare" si legge nella storia del dirigente del Danubio, dove figura anche una foto di Cavani con la maglia del club. Non è mancata la risposta dell'attaccante sei volte campione di Francia con il PSG.

Cavani risponde: "Sono felice e testardo!" — Nonostante il periodo non positivo per chi ha fatto innamorare ogni tifoso con le sue doti balistiche e tecniche, Edison Cavani non ha dubbi sul suo futuro. Vuole continuare a vestire la maglia del Boca Juniors, cercando di dare il massimo per gli Xenezeis de La Bombonera.

La risposta del 38enne ex-Palermo e Napoli arriva sempre via storie di Instagram: "Sì, sono felice e soprattutto testardo! Ci proverà fino all'ultimo giorno". Poi una terza risposta da parte di Matosas: "Edi, la maglia del Danu ti potrebbe stare bene". Uno scambio di battute tra due amici, ma che allontana qualsiasi dubbio: Cavani vuole provare a fare bene con il Boca Juniors.