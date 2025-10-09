Il vincitore del Pallone d'Oro nel 1990 ha parlato del ct tedesco dandogli anche dei consigli sul modulo da utilizzare

Jacopo del Monaco 9 ottobre 2025 (modifica il 9 ottobre 2025 | 11:41)

In occasione della sosta Nazionali in corso, Lothar Matthäus ha rilasciato dichiarazioni su Julian Nagelsmann, commissario tecnico della Germania. L'ex centrocampista Campione del Mondo nel 1990, durante un'intervista per il quotidiano tedesco Bild, ha parlato del modo di allenare del ct dandogli anche dei consigli sulla formazione da utilizzare.

Matthäus su Nagelsmann: "Basta esperimenti. Ecco come dovrebbe giocare" — La Nazionale Tedesca, allenata dall'ex Bayern Monaco Nagelsmann, ha iniziato il suo cammino verso la qualificazione al Mondiale con la sconfitta per 2-0 contro la Slovacchia e la vittoria per 3-1 contro l'Irlanda del Nord. In questa sosta per le Nazionali, i tedeschi affronteranno domani sera il Lussemburgo mentre il giorno 13 giocheranno nuovamente contro i nordirlandesi. In una recente intervista per il quotidiano tedesco Bild, l'ex centrocampista Lothar Matthäus ha parlato proprio del ct della Nazionale, spiegando che dovrebbe finirla con gli esperimenti e gli ha dato anche dei consigli sul modulo da utilizzare e sui giocatori.

Le parole dell'ex Inter: "Il tempo degli esperimenti deve terminare. La squadra deve entrare nel vivo dell'azione. Anche la partita contro il Lussemburgo deve essere sfruttata allo stesso modo perché anche contro Nazionali più deboli si possono utilizzare i titolari. Il mio consiglio è quello di utilizzare il 3-4-2-1 con due ali, simile al Bayer Leverkusen di Xabi Alonso che ha vinto la Bundesliga".

In seguito, il Pallone d'Oro 1990 ha parlato dei giocatori che il ct potrebbe utilizzare: "Leroy Sané e Chris Führich, che possono giocare come ali, ad oggi vengono utilizzati poco. E Serge Gnabry ha recentemente accentrato il suo raggio di gioco. La difesa a tre, attualmente, potrebbe essere formata da Tah, Anton e Schlotterbeck. Come ala sinistra metterei David Raum mentre a destra schiererei Jamie Leweling, il quale ha fatto bene sia con la Nazionale che con la maglia dello Stoccarda".