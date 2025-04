Intervistato dal Corriere del Ticino, Antonio Caggiano , presidente del club, ha parlato con entusiasmo di questa novità. "Sono felicissimo. Non si tratta di un'operazione finalizzata ad arricchire il sottoscritto. Anzi, è la società ad acquisire un know-how importante, per altro da subito. Maxi e i suoi collaboratori hanno un obiettivo chiaro: migliorare l'organizzazione delle squadre per cui lavorano e, di riflesso, portarle a competere a un livello più alto. Il progetto che mi è stato presentato è accattivante e, ripeto, poggia sulle competenze di uno staff molto efficiente".

Poi ha continuato dicendo: "Il Paradiso, più che maggiori risorse finanziarie, avrà a disposizione persone di qualità, pronte a dare un futuro solido e ambizioso alla nostra realtà. La decisione di mantenere il 60% del club si spiega anche per questa ragione. È giusto mantenere un equilibrio e fornire delle garanzie al territorio, Comune in primis, che in questi anni ha sostenuto in più modi la prima squadra. Per tacere del legame strettissimo che, sin da ragazzo, mi unisce all'FC Paradiso e a Paradiso".