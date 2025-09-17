Kylian Mbappé è il giocatore ad aver segnato più gol in Champions League senza averla mai vinta. Con la doppietta di martedì sera contro il Marsiglia, l'attaccante del Real Madrid si attesta in cima a questa classifica dal retrogusto amaro. Il francese raggiunge quota 57 gol in 88 partite, superando Ruud Van Nistelrooy. Nella classifica marcatori all time della Champions League, invece, Mbappé sale al sesto posto, a pari merito con Thomas Müller.
Mbappé, altro record: diventa il miglior marcatore tra chi non ha mai vinto la Champions
Mbappé, due traguardi importanti raggiunti in Champions League—
La stagione di Mbappé è cominciata alla grande. Il francese ha già realizzato 8 gol in 7 partite in tutte le competizioni, non andando a segno solo contro il Mallorca. All'esordio in Champions League, contro il Marsiglia, l'attaccante ha marcato la seconda doppietta stagionale e ha permesso ai Blancos di superare per 2 a 1 gli avversari. Con la partita di ieri, però, Mbappé ha raggiunto due risultati importanti. Il primo, e più dolce, è quello delle 50 reti in maglia Real Madrid. Il secondo, e più amaro, è quello delle 57 in Champions League.
In maglia Blancos era dai tempi di Cristiano Ronaldo che un calciatore non raggiungeva quota 50 nel numero di partite (64) giocate dal francese. Il dato dolceamaro, invece, è il secondo traguardo. Con i 57 gol Mbappé diventa sesto marcatore di sempre in Champions League, ma allo stesso tempo diventa il miglior realizzatore della competizione senza averla mai vinta. Con i due rigori segnati, il francese supera un altro centravanti che vestì la maglia del Real, ovvero Van Nistelrooy.
Mbappé ha disputato fino a oggi 88 partite in Champions, segnandovi con le maglie di Monaco, Psg e Real Madrid. Considerata la media, il suo obiettivo rimane quello di scalare sempre più la classifica all time della competizione per cercare di avvicinare quello che sembra un imprendibile Cristiano Ronaldo a quota 140. Quello che certamente il francese spera è che la coppa entri in bacheca ben prima di questo traguardo.
