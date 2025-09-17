Mbappé, due traguardi importanti raggiunti in Champions League

La stagione di Mbappé è cominciata alla grande. Il francese ha già realizzato 8 gol in 7 partite in tutte le competizioni, non andando a segno solo contro il Mallorca. All'esordio in Champions League, contro il Marsiglia, l'attaccante ha marcato la seconda doppietta stagionale e ha permesso ai Blancos di superare per 2 a 1 gli avversari. Con la partita di ieri, però, Mbappé ha raggiunto due risultati importanti. Il primo, e più dolce, è quello delle 50 reti in maglia Real Madrid. Il secondo, e più amaro, è quello delle 57 in Champions League.