Con 63 calci di rigore assegnati, il club madrileno supera il Bayern Monaco fermo a 62 per una particolare statistica che li premia nella massima competizione europea

Danilo Loda 17 settembre - 12:06

Il Real Madrid continua a riscrivere i libri di storia della Champions League. Nella recente sfida contro l’Olympique Marsiglia, il club spagnolo ha ottenuto di fila il suo 62° e 63° rigore nella competizione, superando così il Bayern Monaco e diventando la squadra con il maggior numero di penalty a favore da quando esiste il torneo. Il dato è stato certificato dall’analista ed esperto di statistiche MisterChip, che sul suo account X ha commentato: "Il Real Madrid supera il Bayern come squadra con il maggior numero di rigori assegnati nell’intera storia della UEFA Champions League".

Un primato che pesa nella storia della competizione — Il record non sorprende se si considera la presenza costante del Real Madrid nelle fasi decisive del torneo. Con 15 Champions League vinte, i blancos hanno disputato più partite di quasi ogni altro club europeo. E' chiaro come questo aumenta la probabilità di accumulare situazioni da calcio di rigore.

Tuttavia, questo traguardo non è soltanto una questione di numeri. Ogni penalty in Champions League può cambiare il destino di una partita e, in alcuni casi, di un’intera stagione. Dal dischetto sono passati campioni come Cristiano Ronaldo, che con la maglia del Real ha firmato reti decisive, fino a Kylian Mbappé, ultimo arrivato a contribuire al primato.

Real Madrid e rigori: troppi per alcuni — Il sorpasso al Bayern Monaco, fermo a 62 rigori, è emblematico. Entrambe le squadre rappresentano due colossi della storia della competizione, con titoli, record e numeri da protagonisti assoluti. Il Real, però, anche grazie a quest'ultimo record, continua a mantenere un margine di supremazia, alimentando, se ce ne fosse bisogno, la propria leggenda europea.

Il primato dei rigori del Real Madrid è inevitabilmente destinato a generare discussioni. Da anni, una parte della critica (e non solo) sottolinea come i blancos beneficino con frequenza di decisioni arbitrali favorevoli. Il dato, pur neutrale sul piano statistico, si intreccia dunque con un dibattito che accompagna da sempre la squadra madrilena: il confine tra la forza sportiva e la percezione di “aiuti” arbitrali.

Al di là delle polemiche, resta il fatto che il Real Madrid ha ancora una volta messo il proprio nome accanto a un record assoluto. Dopo il primato di titoli, di finali giocate e di gol segnati, ora anche quello dei rigori in Champions porta il sigillo blanco.