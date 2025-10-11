Che Mbappé sia una straordinaria macchina da gol è noto da diversi anni, ma quest'anno sembra pronto a stupire tutti. Il francese è già a 17 gol stagionali e va a segno da ben dieci partite consecutive. Soprattutto, l'ex Paris Saint-Germain ha segnato in tutte le partite in cui ha giocato, ad eccezione di quella contro il Mallorca, terminata comunque 2-1 in favore della squadra di Xabi Alonso.

Tutte queste reti, al momento, fanno un gran bene sia alla squadra che alla Nazionale. Ne LaLiga, dov'è capocannoniere, il Real Madrid vede tutti dall'alto dopo appena nove giornate, con 21 punti e un +2 sul Barcellona di Hansi Flick, che ora dovrà fare a meno di buona parte del suo reparto avanzato a causa infortunio. Tra due giornate, inoltre, ci sarà El Clasico, e Mbappé avrà una nuova occasione per brillare su uno dei palcoscenici più prestigiosi del mondo. Ad arricchire le sue strepitose statistiche, ci sono anche quattro assist distribuiti tra il campionato spagnolo (Real Sociedad e Villarreal) e la nazionale francese (Islanda e Azerbaijan).