Mbappé fa sognare, Xabi Alonso svela: “E’ al top perché ha ripreso 4 kili”

Doppietta contro la Real Oviedo e gol decisivo alla prima giornata contro l'Osasuna, i Blanco si affidano al loro numero dieci che vola grazie anche ad un particolare retroscena

Michele Massa 25 agosto - 12:56

E' il momento di Kylian Mbappé, il numero dieci sembra portare bene e non solo. Il francese infatti nelle prime due giornate di Liga ha già messo a segno tre reti: una decisiva contro l'Osasuna e due ieri sera nella sfida contro la Real Oviedo. A svelare però il segreto dell'ottimo periodo di forma dell'attaccante ci ha pensato Xabi Alonso, che sorprende tutti i giornalisti con una dichiarazione abbastanza particolare.

Mbappé recupera 4 kili e domina in Liga, il segreto particolare di Kylian — XABI ALONSO SVELA IL SEGRETO DEL SUO GIOIELLO: "Mbappé ha ripreso quattro chili. Ne aveva persi quattro ai Campionati del Mondo. Sta bene, mi piace guardarlo fare queste prestazioni. È andato molto bene oggi, e anche l'altro giorno. Stiamo ancora valutando cosa correggere, ma la sensazione è buona".

IL COMMENTO DOPO LA VITTORIA: "Penso che siamo stati molto bravi. Abbiamo dominato di più il primo tempo, nel secondo tempo abbiamo faticato un po' di più, ma ci siamo comportati bene in difesa. Stiamo crescendo e sono contento. Cercherò di schierare la squadra migliore in ogni partita. Vini è stato importante, con il suo gol e il suo assist. Ed è quello che voglio. Ogni giocatore è diverso. Tengo conto delle proprie esigenze per il bene della squadra".