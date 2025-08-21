Sono bastate 48 ore per stracciare ogni record, l'ex PSG è amato da tutti e tutti vogliono una sua maglietta. Per i Blancos viene riscritto il record di vendite che apparteneva a CR7

Michele Massa 21 agosto - 19:14

Kylian Mbappé e la numero 10 è un connubio che sembra funzionare, sia sul campo che fuori. Bagnata dal gol decisivo all'esordio, nella complicata sfida contro l'Osasuna. Per i Blancos e l'asso francese la vittoria sembra arrivare anche dagli shop del club, dove le richiesta della nuova maglia dell'attaccante sono arrivate alle stelle segnando un clamoroso record di vendite.

Mbappé meglio di Ronaldo, la numero 10 del francese batte la... 9 del portoghese — Secondo uno studio di Euromericas Sport Marketing, riportato da Sport la nuova maglia del francese sta battendo ogni record registrato nelle casse del Real Madrid. La numero 10 ha registrato un record di vendite nelle prime 48 ore, con 345.000 pezzi venduti. Numeri da capogiro, ben superiori a quelli del precedente record segnati nel 2009 da Cristiano Ronaldo che erano di poco superiori ai 300.000 di stampe. E' una vera e propria Mbappé-mania quella scoppiata a Madrid, ma non solo. Nella speranza che possa essere la stagione giusta per alzare qualche trofeo, dopo la delusione dell'annata scorsa.

Il francese subito protagonista nella prima giornata di Liga è stato decisivo nel successo contro l'Osasuna grazie al rigore trasformato al 54', che ha dato i tre punti alla squadra di Xabi Alonso dopo una partita molto complicata, giocata sul filo dei nervi. In attesa di scoprire quali saranno le avversarie in Champions League, i Blancos vogliono continuare la propria corsa in campionato. Domenica ci sarà la trasferta contro la neopromossa Real Oviedo, poi si chiuderà il mese di agosto con la sfida contro il Mallorca, protagonista "in rosso" nella sfida alla prima giornata contro il Barcellona.