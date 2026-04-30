Il Barcellona di Hansi Flick continua ad essere una macchina inarrestabile da Liga. In Champions League la fatica è maggiore, con il bilancio di una uscita in semifinale e una nei quarti. Le grandi sfide con l'Inter e quelle meno spettacolari con l'Atletico hanno inciso in questi due anni del tecnico tedesco. Tuttavia, nel campionato spagnolo i blaugrana non sembrano avere rivali. Durante la stagione '24-25, i catalani conquistarono la Liga alla 36esima giornata con 88 punti, tenendone 4 di distanza dal Real Madrid. La forza assoluta di quel Barça stava nell'attacco, capace di mettere a segno 102 reti in campionato, con i blancos staccati a sole 78. Il match in programma questo weekend contro l'Osasuna di Alessio Lisci ha una grande importanza per i culé. Sabato sera i catalani hanno l'opportunità per continuare a migliorare il cammino rispetto alla passata stagione.

GETAFE, SPAGNA - 25 APRILE: Hansi Flick, allenatore del FC Barcelona, ​​osserva la partita prima dell'incontro di LaLiga EA Sports tra Getafe CF e FC Barcelona al Coliseum Alfonso Perez il 25 aprile 2026 a Getafe, Spagna. (Foto di Denis Doyle/Getty Images)

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Il Barcellona 2.0 di Hansi Flick

🚨👋🏼 Hansi Flick confirms once again: “My last club will be Barcelona, for sure”. 💙❤️ pic.twitter.com/UBFd7qhw3a — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 21, 2026

I blaugrana attualmente contano 11 punti di differenza rispetto al Real Madrid secondo. Se il Barcellona dovesse vincere sabato e i blancos dovessero capitolare contro l'Espanyol, i catalani diventerebbero ufficialmente campioni di Spagna alla 34esima giornata. Nonostante alcuni momenti difficili della stagione, principalmente legati a infortuni e disattenzioni difensive, i culé sono in piena corsa per raggiungere la quota di 100 punti in Liga. Questo risultato è stato raggiunto solo una volta nella storia del club,con Pep fermo a 99: stagione 2012-13 con guida Tito Vilanova.

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Vincendo tutte le partite rimanenti (Osasuna, Clasico, Alaves, Real Betis e Valencia), la squadra di Hansi Flick toccherebbe i 100 precisi precisi. Rispetto alla stagione passata, il Barça conta meno reti subite (30 contro 39). Gran parte del contributo è stato dato dal portiere Joan Garcia, ma a dare una grande mano ci ha pensato anche il capitano Araujo, tornato a brillare dopo un periodo difficile. La coppia Cubarsì-Gerard Martin è sempre più affiatata e l'utilizzo del secondo come centrale (e non terzino) è stato merito del tecnico tedesco. L'unica statistica che non è stata migliorata è quella delle reti fatte (87 vs 102): le prestazioni di Lewa sono calate parecchio e gli infortuni hanno spesso privato il collettivo catalano di Raphinha (più di 30 reti l'anno scorso) e Lamine Yamal.

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