Mercato, derby in casa Redondo: gli occhi dell’Atletico Madrid su Federico

La squadra di Diego Simeone vuole rinforzare il proprio centrocampo con il gioiello argentino, attualmente in forza all’Argentinos Juniors e appena convocato da Mascherano per la Selección Under 23

Davide Capano Redattore

L’Atletico Madrid sta valutando nuove opzioni per rafforzare il proprio centrocampo nella prossima finestra di trasferimenti e uno dei nomi sul taccuino è quello del talentuoso Federico Redondo.

Come riporta El Futbolero España, a soli 20 anni, il centrocampista argentino ha brillato con l’Argentinos Juniors e ha suscitato l’interesse di diversi club di primo piano. Inoltre, il fatto di essere figlio della leggenda del Real Madrid Fernando Redondo gli conferisce una marcia in più.

Federico si è messo in luce da quando è stato promosso nella prima squadra dell’Argentinos Juniors nell’estate del 2022. Le straordinarie prestazioni con la Nazionale argentina Under 20 hanno fatto crescere il suo profilo, attirando gli occhi dei team più importanti. Con il contratto che scade nel dicembre 2024, si presenta come un potenziale rinforzo per i colchoneros.

Con più di 50 partite giocate coi grandi dell’Argentinos Juniors, Redondo junior è diventato un giocatore chiave nello schema della squadra.

Nella stagione in corso, ha dimostrato il suo valore con un gol e due assist in 38 partite, in diverse competizioni.

L’interesse dell’Atletico Madrid per il ragazzo nato il 18 gennaio 2003 risiede nella sua capacità di offrire un solido rendimento a lungo termine. Il suo profilo si adatta perfettamente alla filosofia di gioco dell’allenatore Diego Simeone. Sebbene il suo valore attuale si aggiri intorno ai 10 milioni di dollari, l’imminente scadenza del suo contratto potrebbe facilitare trattative accessibili per il club.

