Merseyside Derby Women: Liverpool per vendicare ko andata, Everton per il bis

L'allenatore del Liverpool, Matt Beard, ha suonato la carica in vista del derby che si giocherà al Goodison Park: "Abbiamo cercato di preparare la squadra nel miglior modo possibile. Ci portiamo dietro gli insegnamenti della gara d'andata. Non vediamo l'ora di rimediare agli errori commessi in quel match. La pressione sarà tutta sull'Everton. So cosa significa questa partita per il club e per i tifosi. Ci piacerebbe dare questa soddisfazione ai nostri sostenitori".