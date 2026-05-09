Lionel Messi torna a parlare di Neymar e questa volta le sue parole assumono un peso particolare, perché arrivano in un momento in cui attorno al brasiliano continuano a crescere dubbi fisici e discussioni sul suo futuro con la Seleção. Nell’intervista rilanciata da Mundo Deportivo, l’argentino non gira attorno al tema e manda un messaggio molto chiaro: “Credo che i migliori giocatori debbano stare al Mondiale”.

Non è una frase casuale, perché Messi collega direttamente il discorso alla presenza di Neymar in un torneo che potrebbe rappresentare uno degli ultimi grandi appuntamenti internazionali della sua carriera. Poi aggiunge un altro passaggio significativo: “Parliamo di un giocatore speciale, diverso dagli altri”, lasciando intendere che il valore di Neymar vada oltre il momento fisico o la continuità recente.

Il tono utilizzato da Messi è molto naturale ma anche molto netto. Non entra nelle polemiche legate agli infortuni o alle difficoltà vissute negli ultimi anni, ma riporta tutto sul piano tecnico e sul peso che un giocatore come Neymar continua ad avere nel calcio mondiale.

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Non solo amicizia: Messi insiste sul valore calcistico di Neymar

MEDELLÍN, Colombia (Reuters) - Lionel Messi dell'Inter Miami saluta durante il riscaldamento prima dell'amichevole tra Atlético Nacional e Inter Miami allo stadio Atanasio Girardot il 31 gennaio 2026 a Medellín, Colombia. (Foto di Gabriel Aponte/Getty Images)

Il legame personale tra i due resta fortissimo dai tempi del Barcellona, ma nelle parole di Messi emerge soprattutto la stima calcistica. “È uno di quei giocatori che cambiano le partite”, spiega l’argentino, sottolineando come il brasiliano continui a essere percepito all’interno del calcio internazionale come un talento fuori scala rispetto alla normalità.

Poi insiste ancora sul tema della qualità: “Quando sta bene fisicamente può fare cose che pochi altri sanno fare”. Un concetto che Messi ripete quasi per separare il discorso tecnico da quello legato agli ultimi problemi fisici del brasiliano. Ed è proprio questo il punto centrale: negli ultimi anni Neymar è stato spesso giudicato più per quello che non è riuscito a fare che per il livello reale del suo talento. Messi invece sembra voler ricordare esattamente il contrario, cioè che anche in una fase complicata resta comunque uno dei giocatori più forti e imprevedibili della sua generazione.

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Il Mondiale sullo sfondo: il Brasile resta davanti a una scelta delicata

Le parole di Messi inevitabilmente riaccendono anche il dibattito interno al Brasile, dove il tema Neymar continua a dividere parecchio. Da una parte c’è chi ritiene che uno come lui debba esserci sempre in un Mondiale, dall’altra cresce il dubbio sulla sua reale condizione e sulla capacità di reggere fisicamente una competizione così intensa. Messi però sembra voler spostare il discorso su un altro livello: “Il calcio è più bello quando ci sono i giocatori migliori”, una frase che suona quasi come una difesa pubblica del brasiliano in un momento delicato della sua carriera.

E infatti il peso delle sue parole va oltre la semplice amicizia. Quando uno come Messi parla in questi termini di Neymar, il messaggio arriva forte dentro tutto il mondo del calcio, perché rappresenta il riconoscimento di un talento che, nonostante tutto, continua a essere considerato unico anche dai più grandi della sua epoca.

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