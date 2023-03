Messi, il regalo per la Coppa del Mondo: 35 iPhone dorati a squadra e staff dell’Argentina

Non ha certamente badato a spese Lionel Messi per celebrare il momento che più lo ha reso orgoglioso in carriera, la vittoria ai recenti Mondiali in Qatar. Il capitano e numero 10 dell'Argentina, eletto miglior giocatore del torneo, ha infatti regalato a squadra e staff 35 iPhone 14 dorati a 24 carati, per una spesa totale di 210mila euro, come riferito da TNT Sports.