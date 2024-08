Messi, imbrattata la villa: chiede 50 mila euro di danni

Anche la vita delle star non è tutta rose e fiori come qualcuno crede. Si deve fare i conti con il quotidiano, con i problemi che possono spuntare da un momento all'altro. Il fenomeno argentino Lionel Messi, per esempio, ha sporto denuncia contro gli ambientalisti di Futuro Vegetal, una delegazione che nei giorni scorsi ha imbrattato alcuni muri della sua villa a Ibiza. Il campione oggi chiede 50.000 euro a titolo di risarcimento danni.