L' Inter Miami pareggia contro il Cincinnati per 0-0. Nel post-partita il protagonista assoluto è stato il tecnico Javier Mascherano , che ha attaccato la MLS per la squalifica di Messi . La Pulce era assente per uno "stop" inflitto a seguito della sua assenza volontaria dall’All-Star Game nonostante la convocazione. Stessa sorte anche per il compagno Jordi Alba, i due torneranno in campo solo nella prossima sfida.

Mascherano attacca la MLS, le parole sulla squalifica di Messi

LA PROVOCAZIONE -"Ho un’opinione su quello che è successo, ma non sono qui per criticare la MLS o cambiare la regola. Non ci siamo adattati a quello che è successo, oltre al fatto che non sono d’accordo con la decisione, non sono per niente d’accordo, ma, beh... ci siamo adattati. Ora ho una domanda: cosa sarebbe successo se la partita di oggi fosse stata in trasferta? Avrebbero impedito anche a Leo di giocare? Perché per riempire gli stadi e fare soldi, allora nessuno si lamenta, giusto? Il fatto è che questa partita era in casa. Lascio a voi la risposta".