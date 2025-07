Leo Messi, la Kiss Cam dei Coldplay lo “becca” all’Hard Rock Stadium

La kiss cam dei Coldplay colpisce ancora e, come spesso accade, finisce per fare rumore e diventare virale sui social. Dopo il caso che, qualche giorno fa, ha coinvolto Andy Byron, Amministratore delegato di Astronomer, sorpreso in atteggiamenti intimi durante un concerto della band, la telecamera più chiacchierata del momento ha posto l’obiettivo su una delle coppie più note del mondo dello sport: Lionel Messi e Antonella Roccuzzo.