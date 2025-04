Messi riempie gli stadi: record di pubblico per Chicago Fire-Inter Miami

La voglia di vedere Messi dal vivo

L’effetto Messi non si ferma. La presenza della stella argentina nell’Inter Miami continua a far vendere biglietti negli Stati Uniti. La squadra di proprietà di David Beckham ha giocato domenica sera in trasferta a Chicago, sul campo dei Chicago Fire Fc. Per l’occasione, al Soldier Field sono accorsi 62.358 spettatori, un nuovo record per il club. Un numero che supera di circa 200 persone il precedente primato, ottenuto nel 2023 proprio in occasione di un’altra partita contro l’Inter Miami. In quel frangente, però, Messi non era sceso in campo, a causa di un problema fisico. Questa volta, invece, l’argentino ha preso parte regolarmente all’incontro, pur senza segnare: la partita è finita 0-0, un pareggio che consente alle squadre di muovere la classifica della Eastern Conference.