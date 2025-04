I due si sono incrociati dopo l'ultima partita dell'Inter Miami decisa proprio dal talento rosarino.

Alessandro Savoldi 12 aprile - 13:10

Curioso episodio per Messi: il fuoriclasse argentino ha incontrato il cantante Lionel Richie, a cui i genitori si ispirarono per dargli il suo nome. Un incontro inaspettato, avvenuto dopo la vittoria dell’Inter Miami in Concacaf Champions League. I rosanero aveva perso 1-0 all’andata contro il Lafc ma, grazie a una doppietta di Messi, hanno vinto 3-1 al ritorno, qualificandosi per le semifinali del torneo.

L'incontro tra Messi e Richie — Dopo la partita Messi, all’interno del Chase Stadium di Miami, ha incontrato per caso Lionel Richie. I due si sono scambiati un saluto e qualche parola, con il cantante che ha pubblicato su Instagram un post per l’accaduto. “Quando Lionel incontra Lionel!” recita il post, che poi prosegue: “Sua madre gli ha dato questo nome in mio onore… e adesso eccoci qui! Bellissimo incontrarti dopo tutto questo tempo.” In realtà, come riportato in un’intervista passata, a scegliere il nome di Messi è stato il padre, Jorge. I due si erano accordati per chiamare il neonato Leonel, ma il papà, all’improvviso e in autonomia, decise di cambiare una lettera.

Messi con la maglia dell'Inter Miami. (Foto di Kevin C. Cox/Getty Images)

La storia dietro il nome di Messi — “Quando Jorge è venuto da me e mi ha detto di averlo chiamato Lionel e non Leonel l’ho quasi ucciso! Perché lo ha chiamato così? Perché ci piaceva molto Lionel Richie.” ha spiegato in passato Celia, la madre di Messi a Telefé. Negli scorsi anni, quando Richie ha appreso la vicenda, non ha esitato a parlarne: “Pensavo fosse uno scherzo, poi ho cercato e ho capito che fosse vero. Lasciatemi dire una cosa”- ha detto scherzando il cantante - “so che lui non sa cantare… beh io non so giocare a calcio.” Insomma, un aneddoto simpatico e curioso, con la chiusura del cerchio avvenuta nell’incontro tra i due negli scorsi giorni.