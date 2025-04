La Pulce verso il rinnovo con l’Inter Miami: il contratto attuale è in scadenza nel 2025, ma l’accordo per proseguire fino al 2026 è vicino. L’argentino guiderà il club nel nuovo stadio, il Miami Freedom Park

Messi e L’Inter Miami: un rinnovo e un matrimonio felice

Con 42 gol in 48 partite in tutte le competizioni, Messi ha già trascinato il club alla conquista della Supporters’ Shield e del titolo di Leagues Cup Winner, diventando il miglior marcatore della storia del club in MLS.