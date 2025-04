Messi show in Champions Cup: l’Inter Miami batte il LAFC e… il Var

Notte da leader assoluto per la Pulga, autore di due gol che regalano ai rosanero il passaggio in semifinale. Arbitraggio e Var negativi: annullate due reti regolari all'Inter Miami

Alessandro Stella 10 aprile 2025 (modifica il 10 aprile 2025 | 11:29)

Una settimana fa la sconfitta nella gara d'andata e le prese in giro dei tifosi avversari. Nella notte la dolce e fredda vendetta. Un Lionel Messi in versione marziano ha trascinato l'Inter Miami nei quarti di finale di Concacaf Champions Cup contro il LAFC. L'argentino ha siglato una doppietta nel 3-1 finale, grazie al quale la sua squadra ha ribaltato sia lo svantaggio iniziale sia il ko dell'andata. Bellissimo il primo gol della Pulga: un sinistro in diagonale dai 20 metri che si infilato all'incrocio dei pali. Il 2-1 lo ha siglato Federico Redondo (su assist di Leo) e infine Messi ha sancito la qualificazione con un rigore perfetto a cinque minuti dal 90'. Ora in semifinale i rosanero troveranno i Vancouver Whitecaps. Oltre al club di Los Angeles i rosanero hanno di fatto battuto idealmente anche il Var, protagonista di un clamoroso errore a sfavore di Messie compagni quando la gara era sul 2-1.

Il Var sbaglia a tracciare le linee: clamoroso gol annullato a Suarez — Come nel match di andata (un cartellino rosso per parte non assegnato), anche questa volta gli arbitri e soprattutto il Var hanno avuto una giornata difficile. Nel primo tempo sull'0-1 per il LAFC il direttore di gara, Cesar Ramos, annulla allo stesso Messi un gol su punizione sostenendo di non aver dato il permesso di calciare. Tuttavia le immagini mostrano come l'arbitro appena la palla entra in porta indichi il centro del campo, prima di cambiare idea a sorpresa.

Ma il vero episodio contestato arriva nella ripresa. Al 61' assist al bacio di Messi per Luis Suarez, bravo a segnare di testa. Rete apparentemente regolare, ma all'improvviso il check e la clamorosa topica del Var. Gli addetti alla tecnologia tracciano le linee del fuorigioco, considerando il giocatore del LAFC accanto a Suarez. Tutto ciò senza valutare la posizione di Sergi Palencia, che teneva in gioco l'attaccante uruguaiano.

Mascherano: "Messi è il più grande della storia, fa l'impossibile per vincere sempre" — Nel post partita Javier Mascherano, allenatore dell'Inter Miami ed ex compagno di Messi ha elogiato l'argentino: "È un ragazzo che ha già fatto tutto nel calcio, è il più grande della storia e continua a dare l'esempio di come competere. Fino all'ultimo giorno in cui giocherà in campo, vorrà vincere e farà l'impossibile per vincere".

Il tecnico rosanero poi ha proseguito: "Quando il Los Angeles ha aperto le marcature, Messi ha detto alla squadra di mantenere la calma. Lui è l'anima del gruppo ed è un vero capitano, ecco perché è il migliore. A volte mi sento a disagio a parlare di lui perché sono stato suo compagno di squadra per 20 anni e ora devo aiutarlo in questo ruolo di allenatore. È il più grande della storia e continua a essere un esempio di come competere, continua a guidare il mondo e le nuove generazioni".