Sarà con tutta probabilità l'ultimo canto del cigno per i tre calciatori che hanno segnato un'epoca nelle corrispettive Nazioni
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Nel prossimo Mondiale 2026 ci sarà un dato particolarmente curioso che riguarda alcuni dei protagonisti più iconici del calcio internazionale: saranno infatti solo tre i giocatori che prenderanno parte alla competizione per la sesta volta in carriera. Si tratta di Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Guillermo Ochoa, tre figure simbolo che attraversano generazioni diverse ma accomunate da una longevità sportiva eccezionale ai massimi livelli.
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Il Mondiale accoglie i tre record-manPer il portiere messicano, però, questa partecipazione avrà un significato ancora più particolare. Guillermo Ochoa sarà infatti titolare con la nazionale del Messico grazie a una situazione imprevista: l’infortunio del primo portiere della selezione messicana gli ha infatti spalancato le porte della formazione iniziale. Un’occasione che gli permetterà di essere ancora una volta protagonista sulla scena mondiale, confermando la sua straordinaria continuità nelle competizioni più importanti.
Ochoa, già noto per le sue prestazioni decisive nei precedenti Mondiali, si prepara quindi a vivere un’altra edizione da titolare, rafforzando ulteriormente un record di partecipazioni che lo colloca tra i giocatori più longevi della storia del calcio internazionale. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, invece, arrivano al torneo con lo stesso traguardo simbolico, ma con ruoli e percorsi differenti rispetto al portiere messicano. Entrambi hanno segnato un’epoca, dominando il calcio mondiale per oltre un decennio e continuando a essere punti di riferimento assoluti per le rispettive nazionali anche in questa fase avanzata delle loro carriere.
🚨FACT: Players going to their SIXTH World Cup this summer— Polymarket Sports (@PolymarketSport) May 18, 2026
Cristiano Ronaldo
Lionel Messi
Guillermo Ochoa pic.twitter.com/SIpRYTaUby
Il dato delle sei partecipazioni ai Mondiali evidenzia non solo la straordinaria durata delle loro carriere, ma anche la capacità di restare competitivi ai massimi livelli nonostante il passare degli anni e il ricambio generazionale nel calcio internazionale.
In un torneo che si preannuncia già storico, la presenza contemporanea di questi tre nomi rappresenta un elemento narrativo unico. Ochoa, Ronaldo e Messi non condividono soltanto un record, ma anche l’ultima grande passerella di una generazione che ha segnato profondamente il calcio moderno, lasciando un’eredità destinata a durare nel tempo.
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