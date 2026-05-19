Nel prossimo Mondiale 2026 ci sarà un dato particolarmente curioso che riguarda alcuni dei protagonisti più iconici del calcio internazionale: saranno infatti solo tre i giocatori che prenderanno parte alla competizione per la sesta volta in carriera. Si tratta di Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Guillermo Ochoa, tre figure simbolo che attraversano generazioni diverse ma accomunate da una longevità sportiva eccezionale ai massimi livelli.

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Il Mondiale accoglie i tre record-man

Per il portiere messicano, però, questa partecipazione avrà un significato ancora più particolare.grazie a una situazione imprevista: l’infortunio del primo portiere della selezione messicana gli ha infatti spalancato le porte della formazione iniziale. Un’occasione che gli permetterà di essere ancora una volta protagonista sulla scena mondiale, confermando la sua straordinaria continuità nelle competizioni più importanti.

REGGIO NELL'EMILIA, ITALIA - 10 NOVEMBRE: Guillermo Ochoa della US Salernitana fa un gesto ai tifosi dopo la partita di Serie A TIM tra US Sassuolo e US Salernitana allo Stadio Mapei - Citta' del Tricolore il 10 novembre 2023 a Reggio nell'Emilia, Italia. (Foto di Alessandro Sabattini/Getty Images)

Ochoa, già noto per le sue prestazioni decisive nei precedenti Mondiali, si prepara quindi a vivere un’altra edizione da titolare, rafforzando ulteriormente un record di partecipazioni che lo colloca tra i giocatori più longevi della storia del calcio internazionale. Cristiano Ronaldo e Lionel Messi, invece, arrivano al torneo con lo stesso traguardo simbolico, ma con ruoli e percorsi differenti rispetto al portiere messicano. Entrambi hanno segnato un’epoca, dominando il calcio mondiale per oltre un decennio e continuando a essere punti di riferimento assoluti per le rispettive nazionali anche in questa fase avanzata delle loro carriere.

🚨FACT: Players going to their SIXTH World Cup this summer



Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Guillermo Ochoa pic.twitter.com/SIpRYTaUby — Polymarket Sports (@PolymarketSport) May 18, 2026

Il dato delle sei partecipazioni ai Mondiali evidenzia non solo la straordinaria durata delle loro carriere, ma anche la capacità di restare competitivi ai massimi livelli nonostante il passare degli anni e il ricambio generazionale nel calcio internazionale.

In un torneo che si preannuncia già storico, la presenza contemporanea di questi tre nomi rappresenta un elemento narrativo unico. Ochoa, Ronaldo e Messi non condividono soltanto un record, ma anche l’ultima grande passerella di una generazione che ha segnato profondamente il calcio moderno, lasciando un’eredità destinata a durare nel tempo.

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