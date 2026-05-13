La MLS continua a crescere, non soltanto dal punto di vista sportivo e mediatico, ma anche economico. I dati pubblicati dalla MLSPA, l’associazione dei calciatori del campionato statunitense, hanno infatti svelato la nuova classifica degli stipendi più alti della lega nel 2026, confermando ancora una volta il dominio assoluto di Lionel Messi.

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Domina l'Inter Miami negli stipendi in MLS, chi sono gli altri in classifica

L’argentino dell’Inter Miami resta il giocatore più pagato dell’intero campionato con uno stipendio superiore ai 28 milioni di dollari annui. Una cifra impressionante, che lo mantiene nettamente distante da tutti gli altri protagonisti della MLS. Secondo i dati diffusi, Messi guadagna più del doppio rispetto al secondo giocatore della graduatoria, il sudcoreano, approdato al Los Angeles FC.

La vera sorpresa della nuova classifica riguarda però la presenza di Rodrigo De Paul sul podio. Il centrocampista argentino, trasferitosi all’Inter Miami nella seconda metà del 2025, occupa infatti il terzo posto tra i calciatori più pagati della lega americana con quasi 9,7 milioni di dollari a stagione.

🤯⚠️ La MLS informó los 10 MEJORES SALARIOS de su liga en 2026:



1) 🇦🇷 Lionel Messi - USD 28.3M.

2) 🇰🇷 Heung-min Son - USD 11.2M.

3) 🇦🇷 Rodrigo De Paul - USD 9.7M.



4) 🇲🇽 Hirving Lozano - USD 9.3M.

5) 🇵🇾 Miguel Almirón - USD 7.9M.

6) 🇸🇪 Emil Forsberg - USD 6M.

7) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sam Surridge… pic.twitter.com/xaIxc3RMpZ — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) May 12, 2026

La presenza contemporanea di Messi e De Paul ai vertici salariali conferma il peso crescente dell’Inter Miami all’interno del calcio nordamericano. Il club della Florida è ormai diventato uno dei marchi più potenti della MLS, capace di attirare stelle internazionali e investimenti enormi grazie soprattutto all’effetto generato dall’arrivo della Pulce.

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In top 10 anche Hirving Lozano e Thomas Müller

Dietro ai primi tre posti compaiono altri nomi importanti del panorama internazionale. Tra questiLa top ten comprende anche, segnale di una MLS sempre più ricca di giocatori di grande esperienza europea.

Sui social e nelle community calcistiche il tema ha inevitabilmente acceso il dibattito. Molti tifosi hanno sottolineato come Messi continui a essere il volto assoluto della lega, mentre altri hanno discusso soprattutto dell’ingaggio di De Paul, considerato da alcuni molto elevato rispetto agli standard MLS.

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